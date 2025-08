Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mädchen auf E-Scooter angefahren

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person kam es am Samstagabend gegen viertel nach neun in Ravensburg an einer Fußgängerampel in der Meersburger Straße. Beim Abbiegen übersah ein Pkw-Lenker zwei auf einem E-Scooter fahrende 15- und 13-jährige Mädchen. Die folgende Kollision führte zu einem Sturz der beiden, wobei sich die jüngere leichte Verletzungen zuzog. Nach dem Unfall hielt der Autofahrer zwar kurz an und entschuldigte sich, verließ anschließend aber die Unfallstelle ohne seine Daten anzugeben. Beim Pkw soll es sich um eine Limousine mit "E" im Kennzeichen handeln. Der Fahrer wird als ca. 70 Jahre alt, etwa 170cm groß mit kurzen grauen Haaren sowie blauen Augen beschrieben. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine Brille, ein kariertes Hemd und eine blaue Jacke. Personen die Angaben zum Fahrzeug oder Fahrzeuglenker machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel.: 0751/803-3333 zu melden.

Wangen im Allgäu

Parkenden Pkw angefahren und geflüchtet

Am Samstagnachmittag zwischen viertel vor zwölf und viertel vor vier fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz der Oberschwabenklinik in Wangen gegen einen dort geparkten grauen VW-Bus. Hierbei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000.- Euro. Ohne sich um die Regulierung dieses Schadens zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit. Hinweise zum Verursacher liegen bislang noch nicht vor. Zeugen sowie Personen die Angaben zum Verursacher oder Fahrzeug machen können, melden sich bitte unter Tel.: 07522/9840 beim Polizeirevier Wangen im Allgäu.

