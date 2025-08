PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Brand in einem Gewerbebetrieb Am Samstagmorgen gegen 04:15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Gewerbebetrieb in der Schwanenstraße gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr drangen aus einer Lagerhalle offene Flammen und starker Rauch. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausdehnung des Brandes und somit größerer Sachschaden ...

