Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall auf Bundesstraße

Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 bei der Anschlussstelle Fischbach. Eine 43-jährige Golf-Lenkerin war in Richtung Überlingen unterwegs und erkannte nicht, dass die 21-jährige Vorausfahrende beim Umschalten der Ampel abbremste. In der Folge fuhr die 43-Jährige wuchtig auf den Passat auf, ihr Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Tettnang

Unfall im Kreuzungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Lindauerstraße /Martin-Luther-Straße entstand Sachschaden. Eine 67 Jahre alte Skoda-Fahrerin war auf der Lindauer Straße ortsauswärts unterwegs und dabei offenbar durch die dortige Umleitungsbeschilderung derart abgelenkt, dass sie die dortige Ampelanlage übersah. Bei Rotlicht fuhr sie in die Kreuzung ein und kollidierte dabei mit dem Seat einer 60-Jährigen, die von der Martin-Luther-Straße geradeaus in die Georgstraße fahren wollte. Insgesamt entstand rund 12.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kressbronn

Einbrecher suchen mehrere Tatobjekte auf

Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag im Bereich Kressbronn offenbar gleich mehrfach zugeschlagen. In Retterschen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einem Fitnessstudio am Sonnenhof und brachen auch im nahegelegenen Hotel mehrere Büroräumlichkeiten auf. Darüber hinaus wurde ein Restaurant in der Seestraße zum Ziel der Täter. Dort brachen sie ebenfalls mehrere Schubladen auf. An allen diesen Tatörtlichkeiten waren die Einbrecher offenbar auf der Suche nach Bargeld und stahlen insgesamt mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Friedrichshafen

Polizisten kontrollieren mutmaßliche Parfum-Diebe

Mit einer Anzeige müssen drei junge Männer im Alter von 18, 25 und 27 rechnen, die im Verdacht stehen, Parfumartikel gestohlen zu haben. Als das Trio die Polizei bemerkte, warf der 25-Jährige seinen Rucksack abrupt weg, weshalb die Beamten die Männer genauer unter die Lupe nahmen. Im weggeworfenen Rucksack befanden sich knapp zwei Dutzend originalverpackte Parfum-Flaschen diverser hochpreisiger Marken. In der Tasche des 18-Jährigen fanden die Polizisten ebenfalls Parfumflaschen sowie ein verbotenes Messer. Beim 27-Jährigen fiel auf, dass er eine Bahnkarte bei sich hatte, die nicht auf seinen Namen ausgestellt war. Woher die offenbar gestohlenen Duftartikel stammen, soll im Rahmen der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen geklärt werden.

Überlingen

Zeugensuche nach Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 6 und 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Heiligenbreite ermittelt das Polizeirevier Überlingen und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte bei einem missglückten Parkmanöver einen abgestellten Opel und fuhr danach davon. Um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht. Den Unfallspuren zufolge dürfte der Verantwortliche mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Unfallverursacher hinterlässt falsche Daten und fährt davon

Lediglich eine ungültige Handynummer und eine offenbar falsche Adresse hat ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Fitnessstudio in der Nußdorfer Straße hinterlassen. Um den beim Parkrempler entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro am geparkten Citroen kümmerte er sich ansonsten nicht und fuhr weiter. Hinweise zum dreisten Unfallverursacher nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

