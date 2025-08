Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem am Donnerstag zwischen 15 und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Behörde in der Hohenzollernstraße ein Kia Picanto angefahren worden ist. Der Verursacher streifte den Kia vermutlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr im Anschluss einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Ostrach

Diebstahl aus Führerhaus

Einem LKW-Fahrer wurden am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Hohenzollernstraße aus seinem Führerhaus mehrere Wertgegenstände gestohlen. Der 38-Jährige befand sich zu dieser Zeit beim Abladen der transportierten Waren auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes und außerhalb seines Fahrzeugs. Ein Dieb nutzte offenbar diese kurze Zeitspanne, kletterte in das Führerhaus und stahl nebst Fahrzeugschlüssel auch das Smartphone sowie die Geldbörse des 38-Jährigen. Personen, die Hinweise zum Verbleib der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 an das Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden.

