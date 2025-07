Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Landkreis Sigmaringen

Welle von Betrugsanrufen

In den vergangenen Tagen hat eine Welle von Betrugsanrufen den Landkreis Sigmaringen überrollt. Bereits am Montag haben Anrufer versucht, mit der Masche des "Schockanrufs" Menschen dazu zu bewegen, Geld und Wertsachen als angebliche Kautionen auszuhändigen, nachdem die Unbekannten vorgaben, ein Angehöriger hätte zuvor einen schweren Unfall gehabt. So in einem beim Polizeiposten Stetten a. k. M. angezeigten Fall am Montagnachmittag. Im Laufe des Mittwochs erreichte eine Vielzahl von Mitteilungen den Polizeiposten Gammertingen, wonach Unbekannte mit der Masche der "Falschen Polizeibeamten" sich als Beamte des Polizeipostens ausgegeben und ebenfalls versucht hätten, die Angerufenen zur Übergabe von Geld oder Wertsachen zu bringen. So auch in mindestens zwei Fällen aus Hettingen. Als Geschichte wurde hier jeweils die bekannte Version eines angeblichen Einbruchs in der Nachbarschaft vorgespielt, bei dem bei den Tätern auch Hinweise auf eine bevorstehende Straftat zum Nachteil der Angerufenen gefunden wurden. In allen der Polizei bislang bekanntgewordenen Fällen ist es zu keiner Übergabe und somit zu keinem Vermögensschaden gekommen. Dennoch bitten die Beamten darum, insbesondere lebensältere Angehörige wiederholt bezüglich dieser nach wie vor sehr gängigen Betrugsmaschen zu informieren. Weitere Infos und Tipps dazu finden Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Stetten a. k. M.

Computerbetrug

Auf eine falsche Microsoft-Mitarbeiterin ist eine 73-Jährige am Montag hereingefallen. Beim Benutzen ihres PC erschien plötzlich ein Hinweisfenster, in welchem die Frau aufgefordert wurde, eine angebliche Microsoft-Hotline-Nummer zu kontaktieren. Im Verlauf eines folgenden Telefonats wurde die 73-Jährige zusammen mit ihrem Mann durch die geschickte Gesprächsführung der Anruferin dazu gebracht, auch die Zugangsdaten zum Onlinebanking preiszugeben. Später stellten die Geschädigten fest, dass von einem ihrer Bankkonten ein mittlerer vierstelliger Euro-Betrag transferiert worden war, und schalteten die Polizei ein. Diese ermittelt nun wegen Computerbetrugs und weist auch in diesem Zusammenhang auf diese inzwischen weit verbreitete betrügerische Vorgehensweise hin. Auch dazu finden sich Infos unter www.polizei-beratung.de.

Mengen

Mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz gefahren und Beamte beschimpft

Erst bewegte sie ihre 10-jährige Tochter dazu, einen nicht versicherten E-Scooter zu benutzen, danach zeigte sie sich den kontrollierenden Beamten gegenüber völlig uneinsichtig. Nun ermittelt die Polizei gegen eine 28-Jährige unter anderem wegen Gestattens des Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung. Mutter und Tochter wurden von einer Streife des Polizeipostens am Mittwochnachmittag kontrolliert, nachdem beide auf E-Scootern unterwegs waren, von denen einer kein Versicherungskennzeichen trug. Im Rahmen des Gesprächs stellte sich heraus, dass erstens die Tochter noch nicht das erforderliche Mindestalter für die Benutzung eines Elektrokleinstfahrzeugs von 14 Jahren hat und zweitens der Roller nicht versichert war. Die Frau gab an, jemanden abholen zu müssen und deshalb ihre Tochter dazu aufgefordert zu haben, den Roller zu benutzen. Statt auf Einsicht ob des Fehlverhaltens trafen die Beamten bei der 28-Jährigen jedoch auf völliges Unverständnis, das letztlich in Beschimpfungen gipfelte.

Mengen

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte, drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von rund 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in der Hauptstraße. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge wollte kurz nach 18 Uhr der ortseinwärts fahrende 31-jährige Lenker eines VW von der Hauptstraße nach links in die Karlstraße abbiegen und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden und vorrangberechtigten BMW. Durch die Wucht der folgenden Kollision wurde der VW noch auf einen an der Kreuzung wartenden Ford geschoben. Sowohl der 19-jährige BMW-Lenker als auch seine 17-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Beteiligten blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

