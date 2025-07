Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gegen Polizeimaßnahmen zur Wehr gesetzt

Mit Anzeigen muss ein 43-Jähriger rechnen, der sich am Dienstagnachmittag mit der Polizei angelegt hat. Die Beamten kontrollierten den Autofahrer, woraufhin dieser keinerlei Dokumente vorweisen konnte und versuchte, zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Weil seine Identität nicht geklärt war und sich darüber hinaus auch der Verdacht einer Drogenbeeinflussung ergab, stoppten ihn die Polizisten. Gegen die weiteren Maßnahmen wehrte er sich im weiteren Verlauf mit aller Kraft, musste am Boden mit Handfesseln geschlossen und für weitere Abklärungen auf das Polizeirevier gebracht werden. Nachdem seine Identität feststand und ein Drogenvortest negativ ausfiel, wurde er entlassen. Der Grund für seine vehemente Gegenwehr konnte nicht nachvollzogen werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Langenargen

Autofahrerin bei Unfall verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Mittwoch kurz nach 16 Uhr an der B31-Auffahrt bei Oberdorf wurde eine 29-jährige Autofahrerin verletzt. Die Frau wollte mit ihrem Renault auf die Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen auffahren. Nach dem Anfahren musste sie erneut verkehrsbedingt stoppen. Dies erkannte der nachfolgende 68 Jahre alte Mercedes-Lenker nicht und fuhr wuchtig auf. Die Frau klagte nach dem Unfall über Nackenschmerzen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand rund 13.000 Euro Sachschaden. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Überlingen

Pedelec aus Garage gestohlen

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Dienstagnachmittag in der Straße "In der Eck" eine Garage aufgebrochen und daraus ein Pedelec gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Eisennagel vor Autoreifen platziert - Sachschaden

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Sonntagmittag offenbar mutwillig einen Eisennagel vor dem Reifen eines Autos platziert, das im Florianweg geparkt war. Beim Anfahren bohrte sich der 15cm lange Nagel in den Reifen, sodass Sachschaden entstand. Nun ermittelt der Polizeiposten Markdorf in dieser Sache und bittet etwaige Zeugen, die zwischen 18 Uhr und 13 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Markdorf

Betrunken unterwegs

Weil er im Verdacht steht, am Dienstagabend betrunken Auto gefahren zu sein, muss ein Mann mit Konsequenzen rechnen. Eine Zeugin war auf den 54-Jährigen aufmerksam geworden, als er augenscheinlich schwankend in sein Auto stieg und davonfuhr. Die verständigten Beamten trafen den Mann später an. Weil eine Atemalkoholmessung über zwei Promille anzeigte, musste der 54-Jährige in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein, leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihm bis auf Weiteres das Fahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell