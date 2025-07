Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Schmierfinken richten Schaden an

Graffiti-Sprayer haben zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen im Bereich der Straße "Bahnhofplatz" Sachschaden angerichtet. Sie beschmierten ein Gebäude, diverse Straßenschilder, eine Lagerhalle sowie Mülleimer einer Wertstoffinsel. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum auf tatverdächtige Personen aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Oberteuringen

Autos stoßen zusammen

Bei einem wuchtigen Zusammenstoß am Montagabend gegen 21 Uhr in der Lupinenstraße entstand zweimal Totalschaden. Ein 54 Jahre alter VW-Fahrer fuhr an der Einmündung von der Ziegelmüllerstraße auf die Lupinenstraße ein und nahm dabei einer 29 Jahre alten Opel-Lenkerin die Vorfahrt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Während der Sachschaden am Wagen des Unfallverursachers auf rund 1.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Opel auf etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kressbronn

Warnung vor gefälschten QR-Codes an Parkautomaten

Nachdem der Polizei mehrere manipulierte Parkscheinautomaten gemeldet wurden, ermittelt die Polizei und warnt. Unbekannte klebten im Bereich Kressbronn an mehreren Automaten QR-Codes an und versuchten dabei offenbar seriöse Onlinebezahldienste nachzuahmen. Während die meisten Betroffenen den Betrug rechtzeitig bemerkten, fielen mutmaßlich mehrere Personen auf die Masche herein, scannten den Code und wurden in der Folge zur Eingabe von Kreditkartendaten aufgefordert. Bislang ist der Polizei nicht bekannt, dass es zu einem finanziellen Schaden kam. Werden Sie bei nachträglich angebrachten Codes misstrauisch. Sollten Sie Verdacht schöpfen, einen gefälschten Code bemerkt zu haben, geben Sie keine Daten ein, sondern wenden Sie sich bitte umgehend telefonisch an Ihre nächste Polizeidienststelle.

Meersburg

Nach Unfall davongefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Samstagvormittag und Montagabend in der Unteruhldinger Straße sucht die Polizei Zeugen. Ein Unbekannter hatte einen auf dem Parkplatz eines dortigen Hotels abgestellten Mercedes an der Heckstoßstange touchiert und danach einfach das Weite gesucht. Um den Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

