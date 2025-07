Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Körperverletzung

Aus bislang nicht geklärtem Grund sind am Montagabend zwei 29 und 32 Jahre alte Männer am Bahnhof in Streit geraten. Im Verlauf des Disputs soll dann der Jüngere dem Älteren zunächst einen Kopfstoß und der Ältere als Reaktion darauf dem 29-Jährigen zwei Faustschläge verpasst haben. Beide Beteiligte wurden dadurch leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Da der Jüngere auch den Beamten gegenüber sehr aggressiv auftrat, musste er zunächst mittels Handschließen geschlossen und später in eine Fachabteilung des Krankenhauses gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen zum Hintergrund des Streits dauern an, beide Beteiligte gelangen wegen Körperverletzung zur Anzeige.

Sigmaringen

Schmorbrand führt zu Feuerwehreinsatz

Mutmaßlich ein defektes Vorschaltgerät einer Deckenleuchte hat am Montagmittag in der LEA zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Nachdem kurz vor 12 Uhr in der Kantine an einer Beleuchtung zunächst Rauch und später auch leichte Flammen festgestellt worden waren, wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Diese stellten das defekte Vorschaltgerät fest, der Schmorbrand war zwischenzeitlich von selbst erloschen. Drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, die über Atemwegsbeschwerden klagten, wurden vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Nachdem der Raum durchgelüftet wurde, konnte der Betrieb wiederaufgenommen werden. Der entstandene Schaden dürfte gering ausfallen.

Sigmaringen

Unfallflucht geklärt - Pkw nicht zugelassen

Eine Unfallflucht in der Leopoldstraße vom Sonntagabend (wir berichteten gestern mit Zeugenaufruf: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6085730) konnte zwischenzeitlich geklärt werden. Der geschädigte Unfallbeteiligte meldete sich am Montagmittag bei der Polizei, nachdem er im Stadtgebiet den Pkw mit FT-Kennzeichen festgestellt hatte. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zugelassen sind, weswegen diese sichergestellt wurden. Gegen den Fahrer, der während der polizeilichen Maßnahmen zu seinem Fahrzeug zurückkam, wird nun neben der Unfallflucht auch wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Sigmaringen-Gutenstein

Einbruch

In ein Wohnhaus in der Hohenbergstraße hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumen und durchsuchte diese mutmaßlich nach Bargeld. Hiervon entwendete er einen geringen Betrag. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, denen im Umfeld der Tatörtlichkeit Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Gammertingen

Altmetall gestohlen

Rund eine Tonne Kabelabfälle haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen von einem Firmengelände am Mittelberg gestohlen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Container und entwendeten daraus das Altmetall im Wert mehrerer hundert Euro. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt zu dem Diebstahl und bittet unter Tel. 07574/921687 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Unachtsamkeit führt zu Unfall

Leicht verletzt wurde eine 21-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B 32 zwischen dem Buchauer Kreisel und dem Flugplatz. Die Frau kam gegen 19 Uhr mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett und fuhr hier auf die beginnende Leitplanke auf. Dadurch wurde das Fahrzeug angehoben und die Ölwanne aufgerissen. Der Pkw rutschte weiter über die Fahrbahn und stieß linksseitig schließlich gegen mehrere kleine Bäume. Durch ausgelöste Airbags wurde die 21-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Bad Saulgau

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Von einem Unbekannten angefahren und beschädigt wurde ein Peugeot, der am Samstagmittag auf dem Parkplatz am Viehmarkt abgestellt war. Im Zeitraum zwischen 12 und 12.30 Uhr streifte der Verursacher mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen hinten rechts und richtete dadurch einen Schaden von rund 2.500 Euro an. Danach beging er Unfallflucht. Das Polizeirevier Bad Saulgau sucht nun Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, und bittet diese, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

