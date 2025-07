Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht nach Vorfahrtsverstoß - Polizei bittet um Hinweise

Am Sonntagabend ist gegen 22 Uhr in der Leopoldstraße bei einem Verkehrsunfall ein Sachschaden von über 5.000 Euro entstanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen zufolge soll es sich bei dem Verursacher um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit weißen Haaren gehandelt haben. Das Fahrzeug des Flüchtigen trug mutmaßlich ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk FT (Frankenthal, Rheinland-Pfalz). Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07571 / 104-0 zu melden.

Sigmaringen-Gutenstein

Angriff auf Polizeibeamte - Mehrere Personen leicht verletzt

Ein 18-Jähriger hat am Sonntagmorgen bei einem Polizeieinsatz in Gutenstein drei Polizeibeamte sowie seinen Stiefvater leicht verletzt. Der junge Mann geriet offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln mit seinem Stiefvater in Streit, verletzte diesen und bedrohte ihn mit einem Schlagring. Bis zum Eintreffen der Polizei gelang es Nachbarn, den jungen Mann gemeinsam mit dem leicht verletzten 57-Jährigen festzuhalten. Auch gegenüber den Einsatzkräften des Polizeireviers Sigmaringen zeigte sich der 18-Jährige äußerst aggressiv. Er schlug, trat und biss die Beamten, wobei drei von ihnen leichte Verletzungen erlitten. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde der Tatverdächtige anschließend in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt gegen den 18-Jährigen unter anderem wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung.

Sigmaringen

45-Jähriger gibt Drogen an Jugendlichen

Beamte der Bereitschaftspolizei Göppingen haben am Freitagabend auf dem Gelände eines Supermarkts in Sigmaringen einen Drogendeal beobachtet. Gegen 20:45 Uhr übergab ein 45-Jähriger mutmaßlich Amphetamin an einen 15-jährigen Jugendlichen. Bei der anschließenden Kontrolle beider Personen fanden die Beamten weiteres Betäubungsmittel und stellten es sicher. Das Polizeirevier Sigmaringen hat gegen beide Beteiligte Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Sigmaringen / Bad Saulgau

Polizei zieht zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer hat die Polizei am Wochenende in Sigmaringen und Bad Saulgau gestoppt. In der Nacht auf Samstag kontrollierten Beamte einen 23-jährigen Autofahrer mit über 2 Promille Atemalkohol, in der darauffolgenden Nacht saß ein 45-Jähriger mit fast 3 Promille hinter dem Steuer. Beide Männer mussten zur Blutentnahme, ihre Führerscheine wurden sichergestellt. Sie erwartet nun je ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Pfullendorf

Einbruch am helllichten Tag - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Denkingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam über die Balkontür Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld sowie persönliche Dokumente. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang einen verdächtigen silbernen Renault Captur, in den fluchtartig eine Frau und zwei Männer einstiegen und die Örtlichkeit verließen. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07552 / 2016-0 zu melden.

Herbertingen

Vorfahrt missachtet - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Herbertingen ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden. Die 68-jährige Fahrerin eines VW Tiguan bog von der Langen Straße in die Bahnhofstraße ein und übersah dabei offenbar einen vorfahrtsberechtigten Lkw, der gerade im Begriff war, einen Traktor zu überholen. Die Fahrerin sowie ein Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden, dessen genaue Höhe bislang nicht beziffert werden kann. Durch die Freiwillige Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell