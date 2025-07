Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: PRessemitteilung vom 27.07.25 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau-Renhardsweiler/Ostrach

Zwei betrunkene Pkw-Lenker aus dem Verkehr gezogen.

Um 22.20 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Samstagabend einen 27-jährigen BMW-Fahrer in der Mengener Straße in Ostrach. Ein Alcotest ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1.2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben.

Am frühen Sonntagmorgen wurde der 45-jährige Lenker eines Hyundai in Renhardsweiler kontrolliert. Bei ihm stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 2.8 Promille fest. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe schloss sich an.

Beide Fahrer müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der Fahrer des Hyundai zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Gegen die Halterin des Hyundai wir ebenfalls wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell