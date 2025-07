Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Hochwertige Pedelec-Fahrräder gestohlen

Am Mittwochnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Diebe am Fildenplatz in Fischbach zwei hochwertige Pedelecs. Die Pedelecs der Marke Young waren mit einem Faltschloss an einem Zaun gesichert. Als die Geschädigten zu ihren Fahrrädern zurückkamen stellten sie fest, dass diese samt Schloss fehlten. Die Pedelecs haben einen Neupreis von jeweils 7.400 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Diebstahl machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Friedrichshafen Telefon 07541-7010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell