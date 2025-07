Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Diebe steigen in Wohnhaus ein

Am Freitagnachmittag stellten die Eigentümer eines Einfamilienhauses im Burgweg fest, dass bislang unbekannte Diebe über die Terrassentür in das Haus eindrangen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher die Tür auf und gelangten so ins Haus. Im Anschluss entwendeten sie aus dem Büro einen Safe mit ca. 1000 Euro Bargeld. Einem Zeugen fiel zur Tatzeit ein verdächtiger silberner Renault Captur auf, der in der Hofeinfahrt parkte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell