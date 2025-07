Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brand in Mülldeponie fordert Sachschaden

Bei einem Brand in einem Entsorgungsunternehmen in der Allmannsweilerstraße entstand am Donnerstagabend ein mittlerer fünfstelliger Sachschaden. Die Einsatzkräfte waren gegen 18.30 Uhr gerufen worden als ein Plastikhaufen auf der Mülldeponie aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot am Einsatzort war, löschte den Brand. Durch die Flammen wurde die Überdachung der Deponie in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Messestraße zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Flughafen führt die Ermittlungen zur Ursache des Brandes.

Friedrichshafen

Einbruch in Wohnung

Elektronikgeräte und Bargeld hat ein Einbrecher aus einer Wohnung im Königsweg gestohlen. Er drang gegen 4.30 Uhr über ein Fenster in die Räumlichkeiten über dem Strandbad ein und stahl unter anderem einen niedrigen dreistelligen Bargeld-Betrag, ein Tablet sowie ein Handy. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07545/170-0 entgegen.

Friedrichshafen

Pedelecs gestohlen

Zeugen sucht die Polizei Friedrichshafen, nachdem Unbekannte am Mittwoch zwischen 15 und 18.30 Uhr am Fildenplatz in Fischbach zwei hochwertige Pedelecs gestohlen haben. Die angeschlossenen schwarzen E-Mountainbikes vom Typ "YT - Decoy Core 2 " hatten einen Wert von jeweils über 7.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib der E-Bikes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Motorradfahrerin fährt Auto auf

Bei einem Auffahrunfall in der Wangener Straße / L333 hat sich am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr eine 53-jährige Motorradfahrerin Verletzungen zugezogen. Eine 37 Jahre alte Seat-Fahrerin war auf der Landesstraße in Richtung Tettnang unterwegs und bog unvermittelt in die Holzhäusernstraße ab. Mutmaßlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes konnte die hinter dem Seat fahrende Motorradlenkerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrer BMW wuchtig ins Heck des Pkw. Ein Rettungsdienst brachte die mittelschwer verletzte 53-Jährie in eine Klinik. Insgesamt entstand rund 12.000 Euro Sachschaden.

Tettnang

Radfahrer flüchtet nach Unfall

Nach der Unfallflucht eines unbekannten Radfahrers, zu der es bereits am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf dem Radweg der Seestraße gekommen ist, ermittelt die Polizei. Ein E-Scooter-Lenker gibt an, von Tettnang in Richtung Bürgermoos unterwegs gewesen zu sein, als der Unbekannte von hinten mit dem Scooter kollidierte. Während der Rollerfahrer zu Sturz kam, soll der Radler sein Gegenüber beleidigt und dessen Mütze gestohlen haben. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Aktuell ist lediglich bekannt, dass der Radfahrer mit einem grünen T-Shirt bekleidet gewesen sein soll. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Meckenbeuren

Mann außer Rand und Band

In eine Fachklinik gebracht hat die Polizei einen Mann, der am Donnerstagmorgen in einer Unterkunft in der Altmannstraße für Aufsehen gesorgt hat. Offensichtlich im psychischen Ausnahmezustand randalierte er in dem Gebäude und soll auch einen Mitbewohner bedroht haben. Beim Eintreffen der Polizisten stürmte er wild gestikulierend mit einem Tierabwehrspray in der Hand auf die Beamten zu, die ihn überwältigen und in Gewahrsam nehmen konnten. Die Polizei ermittelt nun entsprechend gegen den 29-Jährigen.

Kressbronn

Zigarettenautomat zerstört

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, haben Unbekannte zwischen vergangenem Samstag und Dienstagmorgen versucht, einen Zigarettenautomaten in der Dorfstraße in Retterschen gewaltsam zu öffnen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge scheiterte eine Sprengung des Gehäuses. Auch die Versuche, den Automaten aufzuhebeln, führten offenbar nicht zum Erfolg. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und suchten offenbar ohne Beute das Weite. Die Unbekannten richteten an dem Gerät irreparablen Sachschaden an, der aktuell nicht beziffert werden kann. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Überlingen

Einbruch in Verkaufsstand

Nur geringe Beute dürfte ein Einbrecher gemacht haben, als er in der Zeit zwischen Sonntag und Donnerstagnachmittag in einen Verkaufsstand im Reuteweg eingebrochen ist. Der Unbekannte schlug eine Scheibe ein und leerte eine Trinkgelddose, in der sich etwa 10 Euro befanden. Anschließend ergriff er die Flucht. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell