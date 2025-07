Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf der B 30 bei Lochbrücke zugezogen. Der 25-Jährige war mit seiner Yamaha in Richtung Ravensburg unterwegs und überholte eine Fahrzeugkolonne, die ins Stocken geraten war. Dabei kollidierte er mit dem VW Polo eines 47-Jährigen, der aus der Kolonne nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte. Der Motorradfahrer kam zu Fall, schleuderte mehrere Meter über die Fahrbahn und kam auf einem Gehweg zum Liegen. Nicht zuletzt, weil er zwar einen Helm, aber sonst keine Schutzkleidung trug, verletzte sich der 25.Jährige schwer und wurde zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Polizei Friedrichshafen bittet nun Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Brand fordert Schwerverletzte

Drei Schwerverletzte hat ein Brand am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr in einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Schmalholzstraße gefordert. Ein Jugendlicher hatte an einem Motorrad geschraubt und dabei mutmaßlich nicht bemerkt, dass Benzin aus dem Tank austrat. Offenbar beim Betätigen eines Feuerzeugs entzündete sich der Kraftstoff schlagartig. Der junge Mann versuchte noch vergeblich, das Feuer zu löschen, und zog sich dabei schwerste Verbrennungen zu. Er musste noch in der Nacht in eine Spezialklinik geflogen werden. Auch zwei weitere Bewohner des Hauses, die den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern konnten, zogen sich eine Rauchgasvergiftung zu und mussten im Krankenhaus stationär behandelt werden. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten noch am Abend wieder zurück in ihre Wohnungen. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern aktuell noch an.

Oberteuringen

In zwei Firmengebäude eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Nach zwei Einbrüchen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Firmengebäude im Gewerbegebiet in Oberteuringen ermittelt der Polizeiposten Immenstaad und sucht Zeugen. In der Maybachstraße hebelten die unbekannten Täter ein Fenster auf, brachen im Inneren unter anderem Schränke auf und stahlen einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Auf ähnliche Art und Weise drangen mutmaßlich die gleichen Täter in ein Gebäude in der Benzstraße ein. Auch hier waren sie offenbar auf der Suche nach Bargeld und öffneten Schränke gewaltsam. Ob sie hier fündig wurden, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Bei beiden Einbrüchen richteten sie neben dem Diebstahlschaden auch nicht unerheblichen Sachschaden an. Personen, die in der fraglichen Zeit in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 an die Ermittler zu wenden.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Unfall davongefahren

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss ein Autofahrer rechnen, der nach einem Unfall am Mittwochmorgen in der Aachstraße davongefahren ist. Der Fahrer bog gegen 7.45 Uhr mit einem KIA aus der Bahnhofstraße in die Aachstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 68-jährigen Radlerin. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Der Kia-Lenker fuhr einfach weiter, ohne sich zu kümmern. Anhand des bekannten Kennzeichens sollte es den Beamten des Polizeipostens Meersburg gelingen, den verantwortlichen Verursacher zu ermitteln.

Salem

Autos stoßen zusammen

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmorgen beim Zusammenstoß zweier Autos in der Haldenbühlstraße. Eine 43-jährige Seat-Fahrerin fuhr von einem Grundstück auf die Straße ein und übersah dabei eine herannahende 48-jährige Renault-Lenkerin. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell