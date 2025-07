Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 69-Jährige Opel-Fahrerin hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Friedhofstraße ein geparktes Fahrzeug gerammt und dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht. Ihr Pkw prallte ungebremst in einen ordnungsgemäß abgestellten Wagen, der durch die Wucht des Aufpralls rund 20 Meter über den Gehweg geschoben wurde. Der Tank des geparkten Opel wurde derart beschädigt, dass durch die Freiwillige Feuerwehr das ausgelaufene Benzin gebunden werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun aufgrund körperlicher Einschränkungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die Verursacherin.

Mengen

Betrügerisches Jobangebot

Eine 32-jähriger Mann ist Opfer eines betrügerischen Jobangebots geworden, das ihm über eine Onlineplattform unterbreitet wurde. Der Geschädigte nahm Kontakt mit der vermeintlichen Arbeitsagentur auf und wurde dazu gebracht, in eine Plattform zu investieren, die schnelle Auszahlungen in Kryptowährung versprach. Anfangs erhielt der 32-Jährige kleinere Rückzahlungen, doch bald wurden von ihm weitere Zahlungen gefordert- zuletzt knapp 3.000 Euro. Insgesamt investierte er rund 14.000 Euro seines Ersparten, bevor er Anzeige erstattete. Die Polizei ermittelt nun wegen Computerbetrugs und warnt vor Online-Jobangeboten, die Vorkasse oder Krypto-Zahlungen verlangen. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Sigmaringendorf

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 19. Juli, zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz bei der Waldbühne in der Rulfinger Straße ein geparkter Honda beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Rangieren gegen das Fahrzeug und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571 / 104-0 zu melden.

Herbertingen

Unbekannter wirft Stein durch Fenster

In der Nacht auf Donnerstag, gegen 0.30 Uhr, warf ein bislang Unbekannter in der Hauptstraße einen faustgroßen Stein gegen ein Fenster im Obergeschoss eines Wohnhauses. Der Stein durchschlug das Fenster, riss einen Vorhang mit sich und landete in einer Badewanne. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei Bad Saulgau bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 07581/ 482-0 zu melden.

Sauldorf

Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Ein 51-Jähriger aus Sauldorf wurde am Mittwochnachmittag Opfer eines Telefonbetrugs. Ein angeblicher Mitarbeiter einer regionalen Bank kontaktierte den 51-Jährigen telefonisch und täuschte unter Anzeige der echten Banktelefonnummer einen Sicherheitsvorfall vor. So erlangte der Unbekannte Zugriff auf den Computer und mehrere Konten des Mannes. In der Folge überwies der Täter rund 20.000 Euro vom Konto seines Opfers auf ein fremdes Konto. Erst im Nachgang fiel dem Geschädigten der Betrug auf. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Ob die Bank das Geld zurückholen kann, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittler weisen in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Banken fordern niemals am Telefon Zugriff oder Überweisungen. Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Betrug finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell