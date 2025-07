Polizeipräsidium Ravensburg

Eriskirch

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat erwischt wurde am Montagnachmittag ein Mann, als er offenbar versuchte, in eine Hütte auf einem Gartengrundstück im Bereich der Seestraße einzubrechen. Als der unbekannte Mann um kurz nach 14 Uhr von der Eigentümerin ertappt und auf dessen Vorhaben angesprochen wurde, stieg er auf sein Herrenfahrrad und flüchtete in Richtung Friedrichshafen. Der dunkelhäutige Mann wird als etwa 180cm groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Er hat schwarze kurze Haare, eine flache Nase und eine im Augen- und Nasenbereich auffallend glatte Haut. Zudem hatte er zur Tatzeit einen dunkelblauen Rucksack mit teilweise roter Umrandung bei sich. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt und geht ersten Hinweisen nach. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Meckenbeuren

Mann attackiert Polizisten

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein Mann rechnen, der am Dienstagnachmittag Polizisten attackiert hat. Die Beamten statteten dem polizeibekannten 59-Jährigen im Rahmen eines anderweitigen Ermittlungsverfahrens mit einem Durchsuchungsbeschluss einen Besuch ab. Der Mann reagierte umgehend unkooperativ und beleidigte und bedrohte die Polizisten. Im weiteren Verlauf griff er die Beamten an, leistete erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen und verletzte zwei Einsatzkräfte dabei leicht. Nun kommen entsprechende Anzeigen auf den 59-Jährigen zu.

Kressbronn

Auffahrunfall

Gesamtsachschaden von über 15.000 Euro war die Bilanz eines Unfalls am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der B 467. Ein 28 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr von Tettnang kommend in Richtung Kressbronn und übersah offenbar, dass sich der Verkehr vor dem Kreisverkehr staute. In der Folge fuhr er auf einen Renault auf und schob diesen durch die Wucht des Aufpralls auf einen Seat. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Überlingen

Streithähne legen sich mit Zeugen und Polizisten an

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei gegen einen 35-Jährigen und eine 24-Jährige eingeleitet, die am Dienstagabend negativ für Aufsehen gesorgt haben. Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet, als es zwischen dem Mann und der Frau im Bereich der Christophstraße zur handfesten Auseinandersetzung gekommen war. Einer der Anrufer sei beim Versuch, den Streit zu schlichten, ebenfalls attackiert worden. Die Beamten trafen das polizeibekannte Duo kurz darauf an. Im Rahmen der Abklärungen beleidigte der 35-Jährige die Einsatzkräfte und einen Zeugen. Auch die deutlich alkoholisierte 24-Jährige verhielt sich unkooperativ und störte die polizeilichen Maßnahmen. Als sie in Gewahrsam genommen wurde, wehrte sie sich vehement, spuckte einer Beamtin ins Gesicht und versuchte einen weiteren Beamten zu beißen. Beide müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Uhldingen-Mühlhofen

Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat zwischen Montagabend und Dienstagvormittag in der Linzgaustraße zwei Pkw offenbar mutwillig beschädigt. Bei einem abgestellten Kia zerkratzte der Täter die Motorhaube, bei einem Dacia beschädigte er offenbar mit einer Glasflasche das Rücklicht. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Mann außer Rand und Band - Gewahrsam

Vollkommen außer Rand und Band war ein 37-Jähriger am Dienstagabend in Oberuhldingen. Zunächst war er gegen 21.30 Uhr negativ in Erscheinung getreten, als er vor einem Wohnhaus randalierte. Wenig später legte er sich mit seinem Vater an und griff diesen körperlich an. Die von Zeugen hinzugerufenen Polizisten erteilten dem offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden 37-Jährigen einen Platzverweis. Diesem kam er zunächst widerwillig nach, kam jedoch kurz darauf zurück und betitelte die Beamten mit beleidigenden Worten. Weil er nach einem erneuten Platzverweis an einer anderen Örtlichkeit auch für Probleme sorgte und versuchte, ein Auto zu demolieren, nahmen ihn die Polizisten schlussendlich in Gewahrsam. Eine Atemalkoholmessung zeigte hierbei knapp 2,8 Promille an. Den 37-Jährigen erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

