Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montagmorgen gegen 07.15 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen einen Pkw-Fahrer in Sigmaringendorf. Dabei stellte sich heraus, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und bereits wiederholt ohne diese gefahren war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und abermals ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bad Saulgau/Meßkirch

Verkehrsuntüchtigkeit zweier Autofahrer

Zwei Autofahrer waren am Montagabend nicht mehr fahrtüchtig unterwegs und müssen nun mit ordnungsrechtlichen Konsequenzen rechnen. In Meßkirch kontrollierten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen gegen 19.30 Uhr einen 19-jährigen Pkw-Lenker. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Der junge Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls am Montagabend wurde in Bad Saulgau ein 84-jähriger Autofahrer von einer Streife des dortigen Polizeireviers angehalten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrer erwartet nun jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem empfindlichen Bußgeld.

Meßkirch

Verkehrsunsicheren Lkw aus dem Verkehr gezogen und Fahrer angezeigt

Einen offenbar verkehrsunsicheren Lkw haben Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen am Montagvormittag bei Meßkirch aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen von Schwerverkehrskontrollen stellten sie an dem Sattelzug mehrere gravierende Mängel fest. Die Begutachtung durch einen Sachverständigen ergab schließlich so erhebliche technische Defizite, dass der Sattelauflieger als absolut verkehrsunsicher eingestuft und unmittelbar stillgelegt wurde. Neben der Ordnungswidrigkeit gelangt der 22-jährige Fahrer außerdem wegen Fälschung beweiserheblicher Daten zur Anzeige, da er offenbar eine zweite Fahrerkarte für das digitale Kontrollgerät benutzte, um so Lenk- und Ruhezeiten entsprechend zu manipulieren.

Ostrach

Kind nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich ein 9-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Albert-Reis-Straße. Der Junge kam gegen 17.45 Uhr durch den Fußweg von der Silcherstraße kommend und fuhr offenbar unachtsam auf die Albert-Reiß-Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 32-jährigen Pkw-Lenkerin. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass der 9-Jährige dadurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Mengen

Kind bei Unfall mit Rad leicht verletzt

Mit einem Pkw zusammengestoßen und danach gestürzt ist eine 10-jährige Radlerin am Montagmorgen in der Romstraße. Kurz nach 8 Uhr wechselte das Kind unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn und kollidierte dabei mit dem Pkw einer 31-Jährigen. Die 10-Jährige zog sich dabei glücklicherweise eher leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen ist gering.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell