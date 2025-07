Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrunken Wände beschmiert

Offenbar nicht mehr Herr seiner selbst war ein 41-Jähriger, der am frühen Samstagabend zunächst in einem Hotel aufgefallen war, als ihm dort ein Einchecken aufgrund seiner Alkoholisierung verwehrt wurde. Nach endloser Diskussion mit den hinzugerufenen Polizeibeamten kam er einem gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis nur widerwillig nach. Dafür fiel er eine Dreiviertelstunde später einer Zeugin auf, wie er in einer Tiefgarage in der Burgstraße gegen 18.45 Uhr eine Wand mittels einer Spraydose beschmierte. Er verließ die Tatörtlichkeit noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei. Noch während der Anzeigenaufnahme ging ein weiterer Notruf ein, in welchem der 41-Jährige beim Besprühen einer Hauswand in der Weingasse mitgeteilt wurde und abermals flüchtete, nachdem er von einem Zeugen angesprochen wurde. Trotz sofortiger Fahndung konnte er von den Beamten am Abend nicht mehr angetroffen werden. Er wird sich jedoch wegen der begangenen Sachbeschädigungen strafrechtlich zu verantworten haben.

Sauldorf

Trunkenheitsfahrt

Über 2,4 Promille zeigte der Atemalkohol-Vortest bei einem 61-jährigen Pkw-Lenker an, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am frühen Sonntagmorgen in Sauldorf kontrolliert wurde. Der Mann musste sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und seinen Führerschein direkt abgeben. Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Bad Saulgau

Zeltverweis endet für zwei Beteiligte in Zelle

Weil es mit einem vom Sicherheitsdienst erteilten Zeltverweis nicht einverstanden war, endete der Sonntagabend für ein deutlich betrunkenes Paar letztlich in der polizeilichen Gewahrsamszelle. Nachdem die 40-jährige Frau einen Security-Mitarbeiter zunächst zu schlagen versuchte, wurde die Polizei hinzugezogen. Den eingesetzten Beamten gegenüber zeigten sich die Frau und ihr gleichaltriger Begleiter völlig uneinsichtig und kamen den ihnen gegenüber ausgesprochenen Platzverweisen nicht nach. Der Mann schlug unvermittelt einem Beamten mit seinem Geldbeutel gegen den Hals, die Frau griff einem Polizeibeamten schmerzhaft in den Unterleib. Beide Beteiligten mussten daraufhin überwältigt und mit Handschließen gefesselt werden. Unter fortwährenden Drohungen und Beleidigungen wurden sie schließlich zum Polizeirevier gebracht, wo sie den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen mussten. Gegen beide wird nun unter anderem wegen versuchter Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

Bad Saulgau

Fensterscheibe an Bahnhofsgebäude beschädigt

Ein offenbar Betrunkener hat am frühen Sonntagmorgen eine Scheibe am Bahnhofsgebäude beschädigt. Zeugen hatten den stark schwankenden Mann dabei gesehen, wie er gegen 0.30 Uhr die Scheibe mit der Faust einschlug, und die Polizei verständigt. Danach habe der Täter sich zunächst in Richtung Gleise und etwas später, nachdem er bemerkte, dass er beobachtet wird, über die Karlstraße in Richtung Buchauer Straße entfernt. Er wird als rund 165 cm groß und mit sehr kurzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er weiße Schuhe, eine graue Hose und einen dunklen Kapuzenpullover. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Scheer

Ein Leichtverletzter und Unfallflucht

Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen den 50-jährigen Lenker eines Mercedes Sprinter. Ihm wird vorgeworfen, am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der B 32 zwischen Mengen und Scheer nach links in die Klosterstraße nach Ennetach abgebogen zu sein, obwohl Gegenverkehr kam, der Vorrang hatte. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der entgegenkommende 24-jährige Lenker des Ford stark ab und wich nach links aus. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierdurch verletzte sich der 24-Jährige leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Der 50-Jährige setzte seine Fahrt zunächst ohne anzuhalten fort, wurde aber im Rahmen der Fahndung von einer Streifenwagenbesatzung in der Nähe angetroffen. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Pfullendorf

Hoher Schaden nach Einbrüchen in Schulen

In zwei Schulen am Eichberg haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag eingebrochen und dabei erheblichen Schaden angerichtet. Der oder die Unbekannten schlugen mit Steinen mehrere Fensterscheiben ein und durchwühlten im Gebäudeinneren jeweils mehrere Räume komplett. Auch hier wurden diverse Gegenstände beschädigt, sodass der insgesamt angerichtete Schaden zwischen 5.000 und 10.000 Euro geschätzt wird. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht klar. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen der Einbrüche und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

