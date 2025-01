Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit überschlagenem Pkw in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Montagabend, 27.01.2025, um 20:53 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B3, im Bereich Alfeld-Dehnsen.

Zu dieser Zeit befuhr ein 51-Jähriger aus Krefeld mit seinem Renault-Transporter die B3 aus Alfeld kommend in Richtung Elze. Kurz nach dem Ortsausgang Dehnsen wollte er im Bereich eines linksseitig gelegenen Feldweges wenden. Eine 18-jährige Gronauerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in gleicher Fahrtrichtung hinter dem Transporter und war gerade dabei diesen zu überholen. Sie erkannte das Wendemanöver des Transporters nicht. Es kam zum Zusammenstoß. Der Opel Adam der Gronauerin wurde nach links in den Straßengraben abgewiesen, wo er sich überschlug und letztlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die junge Frau wurde eigenen Angaben nicht verletzt, stand aber mutmaßlich unter Schock. Sie kam vorsorglich in ein ortsnahes Krankenhaus. Da bei dem Opel Betriebsstoffe ausliefen, waren neben der Feuerwehr auch die zuständige Straßenmeisterei und die Untere Wasserbehörde mit eingeschaltet und vor Ort. Kurz nach dem Unfall fuhr ein 54-Jähriger aus Grünenplan noch über Trümmerteile auf der Straße und zog sich ebenfalls eine Beschädigung an seinem Pkw zu.

Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell