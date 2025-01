POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt

Hildesheim (ots) - Sarstedt (pi) Am 21.01.2025, im Zeitraum von 08:30-09:30 Uhr, ist es auf dem Parkplatz des Ärztehauses, An der Straßenbahn, 31157 Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei hat vermutlich ein unbekannter PKW den ordnungsgemäß parkenden schwarzen Opel Corsa des Geschädigten, gestreift. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei in Sarstedt unter der ...

