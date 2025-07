Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Osterwick, Höven (K41)/Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Morgen des Freitag (11.07.) gegen 06.15 Uhr auf der K41 zwischen der Siedlung Höven und Osterwick ein Auto, welches beschädigt in einem Maisfeld neben der Fahrbahn stand und alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Der Fahrer, ein 21-jähriger Coesfelder, war vor Ort. Ersten Ermittlungen zufolge war er in Fahrtrichtung Osterwick unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto touchierte einen Baum und kam in einem angrenzenden Maisfeld zum Stillstand. Der 21-jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt. Da Betriebsstoffe ausliefen und in das Erdreich sickerten, wurde zudem über die Feuerwehr die untere Wasserbehörde in Kenntnis gesetzt. Die Fahrbahn der K41 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungsmaßnahmen bis 08.15 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell