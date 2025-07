Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Vermeintlicher Möbelkäufer setzt Frauen unter Druck

Coesfeld (ots)

Eigentlich sollte ein unbekannter Mann Möbel begutachten, ging am Ende jedoch mit Schmuck. So geschehen am Mittwoch (09.07.25) in Nottuln. Zwei Nottulnerinnen meldeten sich auf eine Zeitungsannonce, in der jemand den Ankauf von Möbeln anbot. Gegen 12.40 Uhr erschien der Unbekannte an der Adresse. Zunächst schaute er sich Möbel an und unterbreitete ein Angebot. Zunehmend drängte dieser die Frauen, Schmuck zu holen, da er mit diesem angeblich Zollgebühren für die Möbel zahlen müsse, die er im Laufe des Tages abholen wolle. Die Nottulnerin überließen dem Mann gegen Bargeld den Schmuck. Nachdem der Unbekannte weg war, rief eine Frau an, die hartnäckig nach weiterem Schmuck fragte. Als die Frauen das verneinten, wurde der vermeintliche Möbelkauf abgesagt.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

-männlich -circa 45 - 50 Jahre -stämmige, untersetzte Statur -rund 1,75 Meter -dunkle, kurze Haare -dunkelbraune Augen -südländisches Erscheinungsbild -eventuell deutsch-türkischer Akzent

Der Mann hatte einen etwa elf- bis zwölfjährigen Jungen bei sich.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und fragt, wer im Bereich Grauten Ihl fremde Personen, Fahrzeuge oder Taxis beobachtet hat.

Zudem rät die Polizei bei sogenannten Haustürgeschäften und -verträgen, keine unbekannten Personen ins Haus oder die Wohnung zu lassen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Befindet sich jemand im Haus oder der Wohnung, ist es nicht unhöflich, diese Person hinaus zu bitten.

