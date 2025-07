POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Schwarzer VW Golf GTI beschädigt

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht nach einem 73-jährigen Dülmener, der am 04.07.2025 als vermisst gemeldet wurde. Der Mann verließ bereits am 28.06.2025 abends nach 18 Uhr die Wohnanschrift mit einem silbergrauen Herrenfahrrad in unbekannte Richtung. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos. Eine hilflose Lage ist nicht ausgeschlossen. Der Dülmener soll in der Vergangenheit bereits mehrfach für wenige Tage seine Wohnanschrift ohne bekannten Aufenthalt verlassen ...

