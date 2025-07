Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Mann vermisst

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht nach einem 73-jährigen Dülmener, der am 04.07.2025 als vermisst gemeldet wurde. Der Mann verließ bereits am 28.06.2025 abends nach 18 Uhr die Wohnanschrift mit einem silbergrauen Herrenfahrrad in unbekannte Richtung. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos. Eine hilflose Lage ist nicht ausgeschlossen.

Der Dülmener soll in der Vergangenheit bereits mehrfach für wenige Tage seine Wohnanschrift ohne bekannten Aufenthalt verlassen haben. Er verfügt über kein Smartphone.

Der Dülmener ist rund 1,74 Meter groß und schlank, hat einen Schnäuzer sowie kurzes graues Haar.

Bekleidung: Lange blaue Jeans und grau blau gestreiftes Hemd, hell graue Sneaker. Aktuell trägt er keine Brille. Der Dülmener hört sehr schlecht und reagiert lediglich auf laute Ansprache.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen. Im Notfall auch unter 110.

Ein Foto des Dülmeners finden Sie im Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/173835

