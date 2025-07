Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Schwerpunktkontrollen der Polizei

Coesfeld (ots)

Schwerpunktkontrollen führte die Polizei am Dienstag (08.07.) von 06.30 Uhr bis 14.30 Uhr im Kreisgebiet durch. An Kontrollstellen in Coesfeld, Havixbeck sowie an anderen Orten im Kreis kontrollierten uniformierte sowie zivile Kräfte Fahrzeugführer, Fahrräder und Personen - der Schwerpunkt lag dabei auf der Bekämpfung von Fahrraddiebstählen.

"Die Fallzahlen der Eigentumskriminalität und insbesondere des Fahrraddiebstahls sind in der Kreispolizeibehörde Coesfeld wie im ganzen Land NRW im Vorjahr gestiegen", erklärt Einsatzleiter Berthold Kurtz. "Damit möchten wir uns nicht abfinden, sondern diese ernst zu nehmenden Delikte gezielt bekämpfen und auch die Aufklärungsquote steigern - da sind Schwerpunktkontrollen ein Baustein", so der Polizeihauptkommissar.

Insgesamt überprüften die Beamten 254 Fahrzeuge, überwiegend Autos und Fahrräder, sowie 189 Personen. Bei fünf Fahrrädern stellten sie fest, dass diese nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben waren und stellten sie sicher. Die weiteren Ermittlungen hierzu laufen nun. Aber auch Verkehrsverstöße ahndeten die Einsatzkräfte im Rahmen der Kontrollen. Häufig konnte es bei einer mündlichen Verwarnung bleiben, in 31 Fällen erhoben sie jedoch auch Verwarngelder oder schrieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Zuletzt hat Einsatzleiter Berthold Kurtz noch einige Präventionshinweise für Besitzer hochwertiger Fahrräder:

- Nutzen Sie hochwertige, stabile Schlösser. - Anschließen, statt nur abschließen! Schließen Sie Rahmen sowie Vorder- und Hinterrad an einen fest verankerten Fahrradständer oder sonstigen Gegenstand an - auch Zuhause! - Stellen Sie Ihr Fahrrad nicht an einsame Plätze. Nutzen Sie sie Öffentlichkeit, damit Täter keinen Raum haben. Vermeiden Sie aber ungesicherte Massenstellplätze. - Teures, nicht fest montiertes Zubehör sollte nicht am Rad zurückgelassen werden. Nehmen Sie es mit oder sichern Sie es zusätzlich. - Notieren Sie sich die Individualnummer Ihres Fahrrades uns heben Sie die Unterlagen auf. - Machen Sie Fotos, auch von Individualmerkmalen an ihrem Fahrrad. - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Radtaschen oder am Gepäckträger zurück. - Verwenden Sie beim Transport von Fahrrädern mit dem Auto nur abschließbare Träger. - Es gibt mittlerweile GPS-Sender für Fahrräder, die ein Wiederauffinden ermöglichen erleichtern, sowie spezielle Alarmanlagen für Fahrräder, die insbesondere bei sehr hochwertigen Fahrrädern zur Sicherung verwendet werden können. - Falls es dennoch zum Diebstahl kommt, melden Sie diesen Ihrer Polizei.

