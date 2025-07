Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Festnahme nach Kabeldiebstahl

Coesfeld (ots)

Die Polizei war in der Nacht auf Mittwoch (09.07.25) am Gelände der Stadtwerke an der Dülmener Straße im Einsatz. Ein Zeuge beobachtete gegen 00.30 Uhr, wie vier Personen Kabel stehlen wollten und alarmierte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten flüchteten die Personen. Die Besatzung eines angeforderten Polizeihubschraubers entdeckte eine Person in einem Gebüsch an den Bahngleisen. Dabei handelt es sich um einen 27-jährigen rumänischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Dortmund. Im weiteren Verlauf der Fahndung entdeckten Polizisten zudem ein geparktes Auto, in dem sich ein 13-jähriger Junge versteckte, der zur Familie des Tatverdächtigen gehört. Die Beamten brachten das Kind zur Wache, wo es von seiner Mutter abgeholt wurde. Der 27-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam nach Dülmen gebracht. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Mittwoch entlassen. Die zwei weiteren Tatverdächtigen sind weiterhin flüchtig. Die Ermittlungen dauern an.

