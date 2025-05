Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Motorradfahrer schwer verletzt

Lengerich (ots)

Am Freitag (23.05.) ist es auf der Ringeler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Lengericher fuhr gegen 11.35 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Kattenvenne. In Höhe der Hausnummer 170 verlor der 19-Jährige nach ersten Ermittlungen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet in den Gegenverkehr und prallte dort gegen ein Trecker-Gespann, das auf der Ringeler Straße in Richtung Lengerich fuhr. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte mit seinem Fahrzeug in einen angrenzenden Graben. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Treckergespannfahrer, ein 33-jähriger Mann aus Lienen, blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 8.000 Euro.

