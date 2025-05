Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (24.05.) hat sich eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. Die Ibbenbürenerin fuhr mit ihrem Pedelec am Kanal und wollte über einen Weg, auf dem sich Bahnschienen befinden, in Richtung Zeppelinstraße fahren. Dabei blieb die Frau mit dem Vorderrad an den Schienen hängen und stürzte. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

