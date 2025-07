Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Betrüger erbeuten Bargeld durch Schockanruf

Coesfeld (ots)

Durch einen Schockanruf haben Betrüger am Mittwoch (09.07.25) Bargeld von einer Dülmenerin erbeutet. Gegen 16 Uhr riefen die falschen Polizisten an und behaupteten, dass ihr Kind einen tödlichen Unfall verursacht habe. Es sei in Haft und würde nur durch Zahlung einer Kaution freigelassen. Die Täter drängten die Dülmenerin, das Telefonat nicht zu beenden, da der Ablauf der Übergabe sonst nicht funktionieren würde. Die Seniorin übergab gegen 17.45 Uhr einer unbekannten dunkelhaarigen großen Frau einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei in Dülmen fragt, wer zur genannten Uhrzeit im Bereich der Billerbecker Straße fremde Personen, Fahrzeuge oder Taxis beobachtet hat. Sie bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät:

- Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten! - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110. - Sprechen Sie mit Angehörigen darüber, dass sie hohe Geldsummen nicht zu Hause aufbewahren. - Geben Sie die Verhaltenstipps an ältere Familienmitglieder weiter. Sprechen Sie mit ihnen und heften Sie diese Tipps an gut sichtbare Orte, damit sie jederzeit in Sichtweite sind

