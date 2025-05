Polizei Köln

POL-K: 250506-5-K Lebloser Mann im Rhein gefunden - Identifizierung steht noch aus

Köln (ots)

Am Dienstagmorgen (6. Mai) hat eine Spaziergängerin in Höhe des Fähranlegers am Hitdorfer Fährweg in Köln-Langel einen noch unbekannten Toten im Rhein gemeldet. Rettungskräfte der Wasserschutzpolizei sowie der Berufsfeuerwehr Köln wurden zur Bergung des Leichnams hinzugezogen. Derzeit wird geprüft, ob es sich bei dem Toten um den vermissten Schwimmer (36) handelt, der am Maifeiertag (1. Mai) in Höhe des Tanzbrunnens in den Rhein gegangen war. Dort wollte der Mann laut Zeugen von der Deutzer Rheinseite ins Linksrheinische schwimmen. Nach kurzer Zeit hatte sich seine Spur in dem Gewässer jedoch verloren. Eine groß angelegte Suche nach dem aus Rumänien stammenden Mann blieb ebenfalls erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Identität des Verstorbenen aufgenommen. Das endgültige Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung steht jedoch noch aus. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell