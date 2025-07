Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau

Zeugensuche nach Körperverletzung

Am Samstagabend, gegen 22:40 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann einen 45-jährigen Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Martin-Staud-Straße im Hofraum der Unterkunft geschlagen haben. Im Anschluss verließ der unbekannte Täter die Örtlichkeit zu Fuß. Er wird wie folgt beschrieben, 170 cm groß, schwarze Haare, blasser Teint, Dreitagebart, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem T-Shirt. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 erbittet Zeugenhinweise zur Tat und zum Täter.

Pfullendorf

Zeugensuche nach Körperverletzung auf Campingplatz Summerty

Am frühen Morgen der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:30 Uhr kam es auf dem Campingplatz des Summerty-Festivals zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein bislang unbekannter Mann sprach zunächst den 23-jährigen Geschädigten auf dessen Musikbox an. Auf die Antwort des Geschädigten soll der unbekannte Täter ihm einen Schlag in Gesicht versetzt haben. Darauf verließ der Mann die Örtlichkeit. Der Täter wird wie folgt beschrieben, 25-30 Jahre alt, 165 cm groß, schlanke Statur mit einem Schnauzer und dunklem Kurhaarschnitt. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 erbittet Zeugenhinweise zur Tat und zum Täter.

Bad Saulgau

Zeugensuchte nach Verkehrsunfallflucht Parkplatz Discounter

Die 34-jährige Geschädigte parkte am Samstagvormittag, von 10:25 - 10:45 Uhr ihren grauen Volvo V40 auf dem Parkplatz eines Discounters in der Platzstraße. In diesem Zeitraum streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Volvo und verursachte einen geschätzten Schaden von 1500 Euro. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 erbittet Zeugenhinweise zum Verursacher.

Bad Saulgau

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht Parkplatz beim Rathaus

Wie nachträglich bei der Polizei angezeigt wurde, parkte die 58-jährige Geschädigte am Freitagabend, von 20:00 - 23:45 Uhr ihren VW Passat auf dem Parkplatz in der Kaiserstraße beim Rathaus. In diesem Zeitraum streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Passat und verursachte einen geschätzten Schaden von 1000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 erbittet Zeugenhinweise zum Verursacher.

