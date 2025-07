PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Neukirch

Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Samstagvormittag, gegen 10:25 Uhr kam es auf der L333 zwischen Elmenau und Bernried zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Ein 64-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr die L333 von Neukirch in Richtung Tettnang. Er war alleine in seinem Tuscon unterewegs. An der späteren Unfallstelle wollte er, nach bisherigem Kenntnisstand von der L333 nach links in einen Gemeindeverbindungsweg abbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Audi A4 eines 34-Jährigen. Es kam zur Frontalkollision beider Pkws, wobei sich der 64-jährige Hyundai-Fahrer leichte Verletzungen, die beiden Insassen des Audi jeweils schwere Verletzungen zuzogen. Lebensgefahr bestand bei ihnen nicht (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung lagen der Polizei noch keine Daten zur verletzten Beifahrerin aus dem Audi vor). Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde nach Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter hinzugezogen. Dieser begab sich zusammen mit dem Verkehrsunfalldienst der Polizei an die Unfallstelle und nahm dort die relevanten Daten auf. An beiden beteiligten Pkws entstand Totalschaden. Sie mussten von verständigten Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 45 000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme, Begutachtung der Unfallstelle, sowie zur Bergung und Reinigung der Fahrbahn musste die Straße durch die Straßenmeisterei bis 15:15 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.

