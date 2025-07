Polizeipräsidium Ravensburg

Wangen i. Allgäu

Unfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 06.00 Uhr bis 17.00 Uhr wurde ein Pkw Ford in der Braugasse auf Höhe des Gebäudes Herrenstraße 23 in Wangen vermutlich von einem Lkw angefahren. Ohne sich um den Schaden im Heckbereich, welcher vermutlich ca. 1500.- Euro beträgt zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Da in der Straße reger Lieferkehr stattfindet, sucht die Polizei nun nach Zeugen welche ggf. zum Unfall sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522 984-0 zu melden.

Wangen i. Allgäu

Unfall bei Abbiegevorgang

Der Fahrer eines Kleinkraftrades Simson befuhr am Freitag gegen 14.30 Uhr die K8000 in Fahrtrichtung K8002 bei Hagmühle. Ein von hinten heranfahrender 58-jähriger Daimler-Benz-Fahrer wollte das Kleinkraftrad überholen und setzte zum Überholvorgang an. Unvermittelt und ohne zu blinken, wollte der 48-jährige Kleinkraftradfahrer nach links in einen Feldweg abbiegen. Der Autofahrer konnte zwar noch leicht nach links ausweichen, einen seitlichen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Hierbei geriet er links ins Bankett, wo er einen Leitpfosten überfuhr. Der KKR-Lenker kam durch den Kontakt mit dem Pkw zu Fall und zog sich eine Fraktur des linken Knöchels zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Schaden an der Simson beträgt ca. 200.- Euro. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 6000.- Euro.

