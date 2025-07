Polizeipräsidium Ravensburg

Gutenstein

Nach Motorradsturz leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 41-jährige Motorradfahrerin bei einem Sturz am Donnerstagabend auf der L 277 zugezogen. Die Frau war gegen 19.30 Uhr von Gutenstein in Richtung Dietfurt unterwegs, als ihr im Kurvenbereich das Vorderrad wegrutschte und sie ohne Fremdbeteiligung zu Fall kam. Sie wurde dadurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Sigmaringendorf

Unfallflucht

Am Donnerstagmittag hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen vor einem Geldinstitut geparkten BMW hinten links touchiert und dabei Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Danach beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Zeugen des Unfalls, der sich im Zeitraum zwischen 12.15 und 13.15 Uhr ereignet haben dürfte, oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unfallverursachers geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Diebstahl von Handwerksmaschinen auf Baustelle

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Handwerksmaschinen im größeren Umfang von einer Baustelle in der Mengener Straße gestohlen. Die Unbekannten brachen gewaltsam einen Container auf und entwendeten daraus eine Vielzahl von Elektro- und Akku-Geräten sowie diverse Handwerkzeuge. Der Diebstahlsschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Der Versuch, einen weiteren Aufenthaltscontainer aufzubrechen, misslang. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt zu dem Diebstahl und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, denen im Umfeld der Baustelle jüngst Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Mengen

Verletzt nach Radunfall

Einen Leichtverletzten hat eine Kollision zweier Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag gefordert. Die 69 und 74 Jahre alten Radler befuhren gemeinsam die Hauptstraße in Fahrtrichtung Bad Saulgau, als der 69-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Rad verlor und mit dem 74-Jährigen zusammenstieß. Beide kamen zu Fall. Der Ältere verletzte sich dabei am Kopf und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Rädern entstand Sachschaden von jeweils rund 150 Euro.

