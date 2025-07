Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Sieben Autos zerkratzt

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mutwillig sieben verschiedene Pkws in der Straße "Am Kanal" in Weißenau beschädigt. Die am Gehweg oder Straßenrand geparkten Autos wurden auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Ravensburg

Sprayer verunstalten Gebäude

Erneut haben Schmierfinke in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Bürogebäude in der Rosenstraße mit Sprühfarbe verunstaltet. Die teils politischen Botschaften wurden mit schwarzer Farbe aufgebracht und mit roten Handabdrücken auf den Fenstern ergänzt. Der Sachschaden am Gebäude wird auf rund 1.000 Euro beziffert. In den vergangenen Wochen wurde das Bürogebäude bereits mehrfach beschmiert, weshalb die Kriminalpolizei Friedrichshafen einen Zusammenhang nicht ausschließt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat zwischen 1 Uhr und 4 Uhr begangen wurde, und bitten unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

Baienfurt

Schmierfink treibt sein Unwesen

Im Ortsgebiet von Baienfurt hat ein bislang unbekannter Schmierfink in jüngster Zeit sein Unwesen getrieben (wir berichteten). Erneut hat der Unbekannte am Donnerstag, 10.7., kurz vor Mitternacht in der Gutenbergstraße einen Verteilerkasten besprüht. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen zu dem Täter, der politische Schriftzüge auf Gebäude, Bushaltehäuschen und Stromverteilerkästen aufgebracht hat, aufgenommen. Die Ermittler bitten unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zu dem Täter, der etwa 20 Jahre alt, auffällig schlank und groß sein soll.

Aulendorf

Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr hat sich ein 71-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Allewindenstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der bevorrechtigte Mann fuhr stadtauswärts und wurde dort von einer 37-jährigen Skoda-Fahrerin, welche von der Booser Straße kommend in die Allewindenstraße abbiegen wollte, übersehen und erfasst. Der 71-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an seinem Fahrrad fiel gering aus. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Bad Waldsee

Haus gestreift - Polizei sucht Zeugen

Der bislang unbekannte Fahrer eines größeren Fahrzeugs hat in den vergangenen zwei Wochen ein Haus an der Ecke Wurzacher Straße / Am Stadtgraben gestreift. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei geht davon aus, dass es sich beim Unfallverursacher um den Lenker eines Lkw handelt. Hinweise zum Unfall und zum Verursacher erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0.

Wangen

Vermeintlicher Pedelec-Lenker deutlich zu schnell unterwegs

Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz kommen auf einen 26-Jährigen zu, der am Mittwoch kurz nach 22 Uhr von einer Polizeistreife im Stadtgebiet gestoppt wurde. Der Mann fiel den Beamten auf seinem augenscheinlichen Pedelec auf, weil er flott, ohne zu treten und ohne Helm unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass das Elektrorad so motorisiert ist, dass es mit einem Gasgriff ohne zu treten beschleunigt werden kann. Dabei erreicht es ersten Erkenntnissen zufolge Geschwindigkeiten von über 45 km/h, weshalb dafür eine Fahrerlaubnis erforderlich ist. Da der 26-Jährige weder diese noch einen entsprechenden Versicherungsnachweis vorweisen konnte, durfte er nicht weiterfahren. Das E-Bike stellten die Beamten sicher und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an.

Wangen

Über dreißig Fahrverbote wegen Geschwindigkeitsüberschreitung

Die Verkehrspolizei hat im Zeitraum zwischen Donnerstag, 3.7., und Freitag, 11.7. die Geschwindigkeit auf der A 96 beim Herfatzer Tunnel überwacht. Die Geschwindigkeit ist in dem Bereich für Pkw auf 100 km/h sowie für andere Fahrzeuge auf 80 km/h beschränkt. Insgesamt waren knapp 3.500 Fahrzeuglenker zu schnell unterwegs und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Davon waren 31 sogar so schnell unterwegs, dass sie zudem ihren Führerschein für mehrere Wochen abgeben müssen. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 161 km/h gemessen.

Isny

Exhibitionist entblößt sich

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in der Bahnhofstraße einer 26-jährigen Frau gegenüber entblößt. Der Unbekannte stand an ein Geländer gelehnt und begann, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die 26-Jährige suchte das Weite und verständigte die Polizei, die den Mann trotz einer sofortigen Fahndung nicht mehr antreffen konnte. Dieser wird als ca. 175 bis 180 cm groß, schlank sowie mit heller Haut und hellem kurzen Haar beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine kurze Jeans, ein gelbes T-Shirt sowie einen braunen Gürtel. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Bad Wurzach

Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 56-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Marktstraße zugezogen. Die Frau war kurz nach 9 Uhr zu Fuß unterwegs und wurde dabei vom Fiat einer 24-Jährigen erfasst, die aus einer Tiefgarage in die Marktstraße eingebogen ist. Hierdurch stürzte die 56-Jährige und verletzte sich an der Hüfte und an den Armen. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

