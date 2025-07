Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Schule mit Graffiti beschmiert

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Gebäude einer Schule in der Talwiese mit Graffiti verunstaltet. Die Täter besprühten auf einem Balkon eine Säule mit schwarzer Farbe und hinterließen an der dortigen Gebäudewand mehrere Bilder, Schriftzüge und Farbschmierereien. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Sigmaringendorf

Autofahrerin kollidiert mit Gitter auf Gehweg - Totalschaden

Eine 61-jährige Toyota-Fahrerin ist am Mittwoch kurz nach 14 Uhr nach dem Bahnübergang auf der Laucherthaler Straße in Sigmaringendorf aus bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem auf dem Gehweg befestigten Gitter kollidiert. Hierdurch entstand an dem Toyota, der abgeschleppt werden musste, ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Das Gitter auf dem Gehweg wurde durch die Kollision beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Unfallfahrerin blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

Bad Saulgau

Zweimal unter Alkoholeinwirkung auf E-Scooter unterwegs

Gleich zwei Lenker von E-Scootern, die unter Alkoholeinwirkung standen, haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Mittwochabend aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 22 Uhr wurde ein 30-Jähriger auf einem Elektroroller angehalten und bei ihm starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,2 Promille, weswegen er sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen musste und nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt wird. Rund eine Stunde später kontrollierten die Beamten einen 35-jährigen E-Scooter-Lenker, bei dem ein Atemalkoholtest schließlich einen Wert von über 0,7 Promille ergab. In dem Fall wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, der 35-Jährige muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Pfullendorf

Fensterscheibe an der Realschule beschädigt

Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Fensterscheibe des Technikraums der Realschule beschädigt und dabei Sachschaden von rund 500 Euro verursacht. Auf welche Art und Weise die Scheibe zu Bruch ging, ist bislang noch unbekannt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

