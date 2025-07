Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann verliert mehrere tausend Euro an Betrüger

Investment-Betrügern auf den Leim gegangen ist ein 27-Jähriger, der in den vergangenen Wochen rund 7.000 Euro verloren hat. Der Mann wurde über die sozialen Medien auf ein lukratives Geldanlageangebot aufmerksam und nahm Kontakt mit den seriös wirkenden Anbietern auf. Während der weiteren Kommunikation wurde dem 27-Jährigen eine App empfohlen, mit der er vermeintlich Aktiengeschäfte durchführen konnte. Das Opfer investierte mehrere tausend Euro und wurde im weiteren Verlauf von den Betrügern zur Zahlung angeblicher Steuern aufgefordert. Es stellte sich heraus, dass die vermeintlich investierten Gelder von den Betrügern an verschiedene Konten im Ausland weitergegeben wurden. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt nun wegen Bandenbetrugs und warnt erneut vor Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Geldanlagen. Traumhafte Renditen können ein Warnsignal sein - nehmen Sie sich daher Zeit, vergleichen Sie das Angebot mit anderen Anbietern und lesen Sie das Kleingedruckte und das Impressum. Sitzen die Urheber im Ausland, ist besondere Vorsicht geboten. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Ravensburg

Einbrecher steigen in Büro ein

In ein Bürogebäude in der Gartenstraße sind bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Die Einbrecher brachen ein Fenster im ersten Obergeschoss gewaltsam auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Personen, denen in der Tatnacht Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Verlust statt Verdienst

Mehrere tausend Euro hat eine 26-jährige Frau in den vergangenen Wochen an Betrüger verloren. Die Frau wurde über soziale Medien auf ein Jobangebot mit hohem Verdienst aufmerksam und nahm Kontakt mit den vermeintlichen Arbeitgebern auf. Diese betrauten die Frau mit verschiedenen Aufgaben. Unter anderem wurde die 26-Jährige aufgefordert, mit Geld zu handeln, das sie auf ein Konto einzahlen musste. Als die Frau die vermeintlichen Arbeitgeber um Auszahlung ihres Lohns bat, wurde sie erneut zur Zahlung mehrerer tausend Euro aufgefordert. Die 26-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt. Die Beamten warnen erneut vor augenscheinlich äußerst lukrativen Jobangeboten im Internet, die hohe Verdienste versprechen.

Ravensburg

Mit Pfefferspray gesprüht - Polizei sucht Zeugen

Zu einem Vorfall am Bahnhof am Freitagmittag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6075236) sucht die Polizei Zeugen zum Tathergang. Personen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Nach Parkrempler davongefahren

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz im Seniorenweg verursacht. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, touchierte er einen dort parkenden BMW an der rechten Hintertür. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Das Polizeirevier Weingarten hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Beim Vorbeifahren Auto gestreift

Wegen Unfallflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Weingarten, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen parkenden Skoda in der Kolpingstraße gestreift hat. Der Unbekannte touchierte die linke Fahrzeugseite des Skoda und fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern melden.

Wangen

Unbekannter beschädigt Zaun mutwillig

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag offenkundig mutwillig mehrere Zaunelemente im Südring beschädigt. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Wer Angaben zu dem unbekannten Täter machen kann, wird gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Wangen

Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstagvormittag kam es zu einer Kollision zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer an der Einmündung der Spinnereistraße zum Südring. Die von der Spinnereistraße kommende 66-jährige Pkw-Fahrerin hat den bevorrechtigten 58-jährigen Radfahrer übersehen, welcher bei der Kollision gestürzt ist und sich leichte Verletzungen zuzog. Das Fahrrad wurde erheblich beschädigt, wohingegen am Fahrzeug nur ein geringer Sachschaden entstand.

Amtzell

Autofahrer prallt in Gegenverkehr

Leichte Verletzungen hat ein 58 Jahre alter Toyota-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der B 32 zwischen Amtzell und Wangen erlitten. Der 58-Jährige geriet aus noch ungeklärter Ursache etwa auf Höhe Unterau in Fahrtrichtung Wangen auf die Gegenfahrspur, streifte dort zunächst einen Lkw seitlich und kollidierte schließlich frontal mit dem Klein-Lkw eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 57-Jährigen. Durch die wuchtige Kollision wurde ein Fahrzeugteil gegen einen Audi geschleudert, an dem Sachschaden an der Motorhaube entstand. Der 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Sowohl der Klein-Lkw, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, als auch der Toyota mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei rückte zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe an. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 9.45 Uhr voll gesperrt. Insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Leutkirch

Ladendieb versucht mit Beute zu flüchten

Nicht weit gekommen ist ein 17 Jahre alter Ladendieb am Dienstagabend. Der Jugendliche packte in einem Supermarkt in der Memminger Straße gegen 21.30 Uhr Waren im Wert von gut 20 Euro in seine Tasche und wollte an der Kasse nur einen Artikel bezahlen. Eine Angestellte hatte den Jugendlichen bereits im Vorfeld beobachtet und ihn an der Kasse zum Öffnen seiner Tasche aufgefordert. Dieser suchte jedoch sofort das Weite und verletzte die Angestellte dabei leicht. Ein weiterer Mitarbeiter konnte den Jugendlichen, gegen den ein Hausverbot besteht, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese ermittelt nun gegen den 17-Jährigen wegen räuberischen Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

