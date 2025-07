Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verletzt nach Auffahrunfall

Verletzungen am Arm davon getragen hat ein Autofahrer, der am Montagnachmittag in einen Verkehrsunfall in der Bingener Straße verwickelt war. Der 35 Jahre alte Smart-Lenker erkannte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm stark abbremsen mussten und fuhr auf den vorausfahrenden VW eines 21-Jährigen auf. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der 35-Jährige leichte Verletzungen davontrug, blieb der VW-Lenker unverletzt.

Sigmaringen

Nach Faustschlag - Zeugen gesucht

Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr ein 48 Jahre alter Mann in der Schwabstraße von einem Autofahrer angegriffen wurde. Der Mann querte die Straße auf Höhe einer Metzgerei, als wohl vor ihm unvermittelt ein silberner Kombi mit ausländischen Kennzeichen hielt. Der Fahrer soll ausgestiegen sein und dem 48-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser eine Platzwunde davontrug. Der Mann wird als etwa 180 cm groß und von stabiler Statur beschrieben. Er habe kurze dunkle Haare gehabt und eine rote kurze Hose getragen. Zudem habe der Täter mehrere Tätowierungen auf dem linken Arm gehabt. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei zu melden.

Bingen

Nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall in der Mörikestraße einfach davongefahren ist ein Fahrzeuglenker zwischen Sonntagabend und Montagmorgen. Der unbekannte Fahrer verursachte zwischen 18 und 8.45 Uhr am Heck eines geparkten Honda Jazz einen Schaden von mehreren tausend Euro. Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Illmensee

Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Tennisheim in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren stahlen die Täter nicht nur einen zweistelligen Bargeldbetrag, sondern verwüsteten auch mutwillig die Vereinsräume. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ausfällt, wird derzeit noch ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen nutzen die Täter ein Loch im Zaun des angrenzenden Fußballplatzes, um auf das Gelände des Tennisvereins zu gelangen. Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell