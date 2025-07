Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall an Ampelanlage fordert Verletzte

Zwei Autoinsassen haben bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Kreuzung der B 30 mit der B 467 bei Eschach leichte Verletzungen davongetragen. Ein 45 Jahre alter Daimler-Lenker, der von Friedrichshafen in Richtung Ravensburg unterwegs war, fuhr an der dortigen Ampelanlage auf einen haltenden Ford auf. Dessen 34 Jahre alter Fahrer sowie ein 31 Jahre alter Mitfahrer klagten nach dem Zusammenstoß über Schmerzen in Rücken und Brust und wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Weingarten

Bilanz zum Welfenfest

Großteils ohne nennenswerte Vorkommnisse verlief das diesjährige Welfenfest aus Sicht der Polizei. Insbesondere an den ersten drei Tagen waren die Beamten über den Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. Neben jugendschutzrechtlichen Verstößen wurden in den ersten drei Tagen keine Straftaten bekannt. Die Beamten waren an allen Tagen mit Jugendschutzteams im Einsatz und stellten in dutzenden Fällen Tabakwaren und Vapes sicher. Am späten Montagabend kam es dann zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem auch ein Polizist verletzt wurde. Eine größere Personengruppe um einen 22-Jährigen war gegen 23.30 Uhr dabei, Verkehrszeichen vom Festgelände zu stehlen, als sie von der Polizei kontrolliert wurde. Der 22-Jährige nahm daraufhin die Beine in die Hand und versuchte zu flüchten. Die Beamten brachten den Flüchtigen zu Boden und legten ihm Handschließen an. Gegen seine vorläufige Festnahme wehrte sich der 22-Jährige, weshalb er mit einer Strafanzeige rechnen muss. Da er zudem noch ein Pfefferspray mit sich führte, hat er außerdem mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu rechnen. Er wurde für den Rest der Nacht in eine Gewahrsamseinrichtung auf dem Polizeirevier gebracht. Seine Begleiter, insbesondere ein 20-Jähriger aus der Gruppe, beschwerten sich lautstark über die Festnahme des 22-Jährigen und machten Anstalten, den Festgenommenen befreien zu wollen. Während ein Großteil der Begleiter nach einer darauffolgenden Anweisung der Polizeibeamten das Festgelände verließ, zeigte sich der deutlich alkoholisierte 20-Jährige weiter uneinsichtig und störte die Arbeit der Polizei. Er wurde daraufhin, nach mehrmaliger vorheriger Verwarnung, ebenfalls zu Boden gebracht. Dabei wehrte er sich massiv. Weiter griff er die Polizisten an und verletzte einen 28-jährigen Beamten an den Handgelenken. Auch gegen die Handschließen wehrte sich der junge Mann heftig und beleidigte einen Beamten. Auch er wurde daraufhin bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen, unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung zu.

Ebersbach-Musbach

Rollerfahrt hat strafrechtliche Folgen

Deutlich alkoholisiert und ohne Führerschein war ein Rollerfahrer am vergangenen Sonntag in der Musbacher Straße in Ebersbach unterwegs. Der 21 Jahre alte Lenker des Motorollers fiel in den frühen Morgenstunden einer Polizeistreife auf, da er ohne Helm und Beleuchtung unterwegs war. Nachdem er die polizeilichen Anhaltesignale erst ignorierte und in Richtung Musbach davonfuhr, stellte er sich kurz nach Ortsende. Wie sich schnell herausstellte, konnte der junge Mann keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem hatte er laut einem Vortest mehr als 2,5 Promille intus. Dies hatte eine Blutabgabe für den 21-Jährigen zur Folge. Er hat nun mit entsprechenden Anzeigen zu rechnen. Zudem war an dem Roller ein längst nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Auch deshalb hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und ermittelt nun auch gegen den 63 Jahre alten Besitzer des Fahrzeugs, unter anderem wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Wangen

E-Scooter-Fahrerin übersehen

Leichte Verletzungen hat eine 16 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15 Uhr in der Erzbergerstraße erlitten. Die Jugendliche war ordnungsgemäß auf dem dortigen Fuß- und Radweg unterwegs. Eine 32-jährige Skoda-Fahrerin wollte vom Simoniusweg in die Erzbergerstraße einbiegen und übersah die 16-Jährige. Diese erlitt bei der Kollision Kopfverletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Amtzell

Unseriöse Handwerker nutzen Notlage aus

Teuer bezahlt hat eine Frau in der vergangenen Woche den Einsatz von Handwerkern, die zur Behebung einer Rohrverstopfung angerückt waren. Die 55-Jährige hatte aus ihrer Not heraus im Internet nach Hilfe gesucht und Kontakt mit einer Firma aufgenommen. Einige Zeit später kamen zwei Handwerker, die die Verstopfung beseitigten. Entgegen ersten Preisabsprachen verlangte das Duo rund 1.500 Euro, die die 55-Jährige sofort bezahlen musste. Erst rund eine Woche später erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei, die nun wegen Wuchers ermittelt und vor unseriösen Firmen warnt. Egal, ob Sie auf die Schnelle einen Schlüsseldienst oder eine Rohrreinigungsfirma benötigen - suchen Sie in jedem Fall einen Handwerksbetrieb aus der Nähe. Am Telefon können Sie sich nach der Adresse und dem konkreten Preis erkundigen. Ein Toptreffer in der Suchmaschinenanzeige ist nicht immer ein Garant für einen zuverlässigen Dienstleister. Ziehen Sie in jedem Fall zur Preisabsprache einen Zeugen, zum Beispiel einen Nachbarn, hinzu. Sollten Sie dennoch eine augenscheinlich viel zu hohe Rechnung erhalten, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und bezahlen Sie nicht sofort. Ziehen Sie im Zweifelsfall die Polizei hinzu. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Isny

Gegen Gasverteilerkasten geprallt - Fahrer sucht zu Fuß das Weite

Ermittlungen wegen Fahrerflucht hat das Polizeirevier Wangen eingeleitet, nachdem der Lenker eines VW am frühen Dienstagmorgen kurz vor 3 Uhr gegen einen Gasverteiler in der Maierhöfener Straße geprallt ist. Der Spurenlage zufolge wollte der Fahrer nach rechts in die Straße "Zur Felderhalde" abbiegen. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen den Gasverteiler, der sich links neben der Fahrbahn befindet. Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer zu Fuß flüchtete. Trotz einer sofortigen Fahndung durch mehrere Streifen konnte die Polizei diesen nicht mehr antreffen. Der Sachschaden wird auf insgesamt mehrere tausend Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an, um die Gaszufuhr abzustellen. Eine Gefahr für umliegende Häuser bestand jedoch nicht. Die polizeilichen Ermittler gehen ersten Hinweisen auf den Fahrer nach. Dieser muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Leutkirch

Unfall auf Autobahn sorgt für Stau

Wegen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr hat sich in der Folge auf der A 96 in Richtung Lindau ein mehrerer Kilometer langer Stau gebildet. Der 58 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs war auf seiner Fahrt in Richtung Süden zwischen Tautenhofen und Gebrazhofen, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, in die Mittelleitplanke gefahren. Er war nach dem Unfall nicht mehr bei Bewusstsein und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis etwa 9 Uhr an, weshalb es zeitweise zu Rückstau kam. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Leutkirch

Vier Verletzte nach Vorfahrtsverletzung

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 12.30 Uhr auf der K 8025 bei Zollhaus verletzt worden. Ein 20-jähriger VW Transporter-Fahrer fuhr von der A 96 in Richtung Leutkirch und hatte zu dem Zweck den Blinker rechts gesetzt. Der 55 Jahre alte Lenker eines Wohnmobils, der von der L 319 aus Richtung Isny kam und nach links abbiegen wollte, ging eigenen Angaben zufolge davon aus, dass der 20-Jährige nach Isny abbiegen möchte. Beim Einfahren in die Kreisstraße kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrer und die jeweiligen Beifahrer im Alter von 23 und 54 Jahren leichte Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Kliniken. An beiden Wagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird am Reisemobil auf rund 150.000 Euro, am VW Transporter auf etwa 20.000 Euro beziffert. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Fahrzeuge.

Bad Wurzach

Von Unbekannten attackiert - Zeugen gesucht

Nachdem ein 24-Jähriger angibt, in der Nacht auf Montag im Bereich Bad Wurzach / Arnach von Unbekannten attackiert und bestohlen worden zu sein, ermittelt die Polizei. Passanten fanden den Mann kurz nach Mitternacht in einer Wiese entlang der L 265 kurz vor Arnach liegend und verständigten die Polizei. Ein Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen zur Untersuchung in eine Klinik. Der Mann, der über ältere und neuere Blessuren klagte, stand dabei einer Blutuntersuchung zufolge unter dem Einfluss diverser Betäubungsmittel. Die weiteren Ermittlungen sollen nun die näheren Umstände der möglichen Auseinandersetzung klären. Personen, die in der Nacht auf Montag auf den 24-Jährigen und die von ihm angegebene Tat sowie auf einen grauen älteren Opel aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 an das Polizeirevier Leutkirch zu wenden.

