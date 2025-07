Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Unfallflucht

Mit einiger Wucht muss am frühen Sonntagmorgen ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Fehlatalstraße auf einen am Fahrbahnrand geparkten Suzuki geprallt sein. Im Zeitraum zwischen 2.30 und 4 Uhr wurde dadurch das Fahrzeug nach rechts auf den Gehweg geschoben und am hinteren linken Eck erheblich beschädigt. Aufgrund der verzogenen Karosserie muss von einer entsprechenden Schadenshöhe ausgegangen werden. Der Unfallverursacher, dessen Fahrzeug vorne rechts ebenfalls deutliche Beschädigungen aufweisen dürfte, beging Unfallflucht. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet zum Verursacher oder zu seinem Fahrzeug um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0.

Meßkirch

Unfall mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol hat der 59-jährige Lenker eines Wohnmobils am frühen Sonntagmorgen auf dem Parkplatz Unterm Ablaß ein geparktes Fahrzeug gestreift und mehrere Meter verschoben. Nachdem Zeugen den Fahrer drauf ansprachen und eine Weiterfahrt verhinderten, reagierte dieser verständnislos und ungehalten und zog sich in sein Wohnmobil zurück. Dort wurde er später von der hinzugezogenen Polizei geweckt, die bei ihm deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung feststellte. Einen Vortest verweigerte der 59-Jährige, er musste sich aber dennoch im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der am geparkten Pkw entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Meßkirch

Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Deutlich alkoholisiert hat am frühen Sonntagmorgen ein 45-jähriger Pkw-Lenker in der Conradin-Kreutzer-Straße einen Unfall verursacht. Zeugen beobachteten, wie der Mann ein geparktes Fahrzeug touchierte und sich danach zunächst vom Unfallort entfernte. Nachdem er kurz darauf aber zurückkehrte, konnte er von der zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizei kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich deutliche alkoholbedingte Auffälligkeiten und ein Vortest erbrachte einen Atemalkoholwert von rund 2,2 Promille. Der 45-Jährige musste daraufhin im Krankenhaus Blut und seinen Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel abgeben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro.

Gammertingen

Motorradlenker bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagabend auf der B 32. Die 74-jährige Lenkerin eines VW befuhr die Strecke von Gammertingen kommend in Richtung Hettingen und wollte nach links auf die L 275 in Richtung Riedlingen abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden Zweiradlenkers. Durch die folgende Kollision wurde der 21-Jähriger über die Motorhaube abgeworfen und kam am Fahrbahnrand zum Liegen. Aufgrund seiner dabei erlittenen schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Pfullendorf

In Wohnung eingebrochen

Mutmaßlich im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein unbekannter Täter in eine Wohnung im Äußeren Härle eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen und durchwühlte diese offenbar nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im dortigen Bereich Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Pfullendorf

Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Bereits am Donnerstagnachmittag vorvergangener Woche (03.07.25) hat ein Unbekannter zwischen 16.30 und 17 Uhr mutmaßlich beim Rangieren auf dem Parkplatz des Freibads im Jahnweg einen geparkten Pkw angefahren und im Heckbereich beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, beging der Verursacher Unfallflucht. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

Hohentengen

Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 55-Jähriger am Sonntagnachmittag bei einem Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Völlkofen zugezogen. Kurz vor 13.30 Uhr war der Mann damit beschäftigt, mit einem Traktor Quaderballen aus Heu zu stapeln, als beim Umladen ein Stapel der Ballen von der hydraulischen Gabel kippte und den Landwirt, der zu dem Zeitpunkt außerhalb des Traktors stand, am Bein traf. Hierdurch erlitt der 55-Jährige schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung, zu der auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Saulgau

Wechselfallenbetrug durchschaut

In letzter Sekunde einen Wechselfallenbetrug durchschaut hat die Angestellte eines Geschäfts in der Max-Eyth-Straße am Samstagnachmittag. Ein bislang unbekannter Täter wollte gegen 15 Uhr an der Kasse zunächst einen 200-Euro-Schein in kleinere Scheine getauscht haben und beabsichtigte offenbar durch diverse weitere Umtauschversuche, die Kassiererin abzulenken und so zur Herausgabe von weiterem Bargeld zu bewegen. Diese erkannte aber die Absicht des Mannes und verständigte den Marktleiter, der die Polizei hinzurief. Noch vor dem Eintreffen einer Streife suchte der Tatverdächtige fluchtartig das Weite, zu einem Vermögensschaden kam es nicht. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Betrugs.

Ostrach

Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 57-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag bei Tafertsweiler zugezogen. Der Mann befuhr gegen 10.45 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Tafertsweiler nach Eschendorf und kam in einem Gefällstück in einer Kurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur. Hier stieß er nahezu frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Suzuki eines 61-Jährigen zusammen. Obwohl beide Fahrzeuge noch abbremsten, wurde der Rennradfahrer über die Fahrzeugfront des Pkw auf die Fahrbahn abgeworfen. Hierdurch zog er sich erhebliche Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während das Rennrad völlig zerstört wurde und der Schaden hier auf rund 5.000 Euro geschätzt wird, musste der Pkw ebenfalls abgeschleppt werden, an diesem wird ein Schaden von rund 10.000 Euro angenommen.

