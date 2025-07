Polizeipräsidium Ravensburg

Aulendorf

Autofahrer aufgrund medikamentöser Beeinflussung auf Irrfahrt

Vermutlich durch die Einnahme von Tabletten war am Samstag gegen 11:00 Uhr der Lenker eines Ford nicht mehr fahrtauglich und verursachte im Bereich Aulendorf mehrere Kollisionen und gefährliche Verkehrsvorgänge. Dabei teilte bereits während der Irrfahrt ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer des nachfolgenden Verkehrs mit, dass der Lenker des Ford von Boos in Richtung Musbach fahrend in Schlangenlinien unterwegs sei und zudem bereits einen Leitpfosten umgefahren habe. Wie die Beamten des Polizeireviers Weingarten bislang ermitteln konnten, entstand hierbei jedoch kein Sachschaden. Im weiteren Verlauf sei der 55-jährige Fordlenker in Musbach mehrmals auf die Gegenfahrspur geraten und setzte seine Fahrt in Richtung Aulendorf fort. Dabei bog er auf Höhe Rugetsweiler Straße nach rechts ab, wendete dort und fuhr, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, wieder in die Kreuzung ein. Ob es dabei zu einer Gefährdung des bevorrechtigen Verkehrs kam, ist hierbei noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Fordlenker blieb kurz darauf stehen, legte unvermittelt den Rückwärtsgang ein und setzte ein Stück zurück. Dabei musste der nachfolgende Verkehr ebenfalls rückwärtsfahren, um einen Unfall zu verhindern. Unbeachtet dessen setzte der Fordlenker seine Fahrt in Richtung Zollenreute fort, wo er später mit einem Zaun kollidierte. Hierbei sei jedoch ebenfalls kein Sachschaden entstanden. Kurz darauf konnte er durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gestoppt werden. Die Beamten gehen zum momentanen Ermittlungsstand davon aus, dass der Fordlenker zwar nüchtern war, jedoch durch die Einnahme von Medikamenten nicht mehr verkehrstauglich war. Ein Vortest vor Ort bestätigte dies. Daraufhin veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein. Außerdem behielten die Beamten den Fahrzeugschlüssel ein, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Das Polizeirevier Weingarten bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0751 803-6666. Insbesondere auch durch den Lenker eines weißen Opel Corsa, welcher vermutlich eine Zeitlang hinter dem Fordlenker unterwegs war, sowie durch Verkehrsteilnehmer, welche eventuell während der Irrfahrt gefährdet wurden.

Bad Wurzach

12-jähriger stürzt durch Dach der Sporthalle

Als ein 12-jähriger Junge am Samstag gegen 18:23 Uhr einen verirrten Ball auf dem Dach der Sporthalle Bad Wurzach holen wollte, brach er ein und verletzte sich schwer. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei Leutkirch spielte eine Gruppe Kinder neben der Sporthalle Fußball und schossen dabei aus Versehen den Ball auf das Dach der dortigen Sporthalle. Um diesen wieder zurück ins Spiel zu bringen, begaben sich drei Kinder auf das Hallendach. Dort stand einer der Kinder, ein 12-jähriger Junge, auf ein Oberlicht und brach ein. Er fiel in der Folge knapp 4 Meter in die Tiefe in einen Abstellraum. Der Junge sei zunächst nach dem Aufprall nicht ansprechbar gewesen. Da die Halle verschlossen war, konnten Ersthelfer vor Ort zunächst nicht in die Halle gelangen. Um dennoch helfen zu können, trat ein 31 Jahre alter Ersthelfer die Scheibe einer Zugangstüre ein und verletzte sich dabei leicht. Der endgültige Zugang zum verletzten Jungen gelang erst, als die Freiwillige Feuerwehr Bad Wurzach mit einem Generalschlüssel den Zugang freimachen konnte. Obwohl der Junge schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, geht der behandelnde Notarzt davon aus, dass der Junge in Anbetracht der Umstände noch Glück hatte. Nachdem die Eltern aller Beteiligten verständigt waren und zumeist an die Unglücksstelle kamen, erlitt die Mutter des Jungen einen Schock und musste daher ebenfalls rettungsdienstlich versorgt werden. Der verletzte Ersthelfer musste nach einer Behandlung vor Ort nicht in eine Klinik eingeliefert werden. Der Hausmeister des Schulzentrums konnte das beschädigte Oberlicht sowie die beschädigte Zugangstüre notdürftig reparieren.

