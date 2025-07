Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zum Brand eines Lagerschuppens am 12.07.25 in Wangen/Lkrs. Ravensburg

Wangen i.A. (ots)

Brand eines Lagerschuppens - 1 verletzter Feuerwehrmann

Ein brennender Lagerschuppen im Gewerbegebiet Atzenberg wurde am Samstag gegen 22.30 Uhr über Notruf dem Polizeipräsidium Ravensburg mitgeteilt. Die ersten vor Ort eintreffenden Kräfte stellten fest, dass ein leerstehender Lagerschuppen bereits in Vollbrand stand. Im Zuge der Löscharbeiten musste der Schuppen abgerissen werden. Dabei wurde ein Feuerwehrmann von einem Balken getroffen und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die OSK Ravensburg geflogen und dort stationär aufgenommen. Nach erster Auskunft der Klinik besteht keine Lebensgefahr. Der entstandene Schaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich. Die Brandursache ist momentan noch unklar, die Kriminalpolizei hat die dementsprechenden Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehr war mit 59 Einsatzkräften vor Ort; der Rettungsdienst mit 15 Einsatzkräften.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell