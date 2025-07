PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 12.07.25 aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Pressemitteilungen vom 12.07.25 aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann kommt nach Pefferspray Attacke ins Krankenhaus

Ein 18-jähriger hielt sich am Freitag um die Mittagszeit in der Bahnhofshalle im Bahnhof Ravensburg auf. Durch sein provozierendes und störendes Verhalten nervte er andere dort Anwesende. Schließlich sprach ihn ein 52-jähriger auf sein Verhalten an, worauf ihm der 18-jährige sofort Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Der Geschädigte musste im Krankenhaus behandelt werden. Auf den Täter kommt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Ravensburg

Dieb greift Ladendetektiv an

Am Freitagabend entwendete ein 40-jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Weißenauer Straße ein Parfüm. Dies wurde von einem Ladendetektiv beobachtet, der den Dieb dann im Kassenbereich ansprach. Unvermittelt rammte der 40-jährige den Ladendetektiv mit dem Einkaufswagen und versuchte zu flüchten. Dies konnte aber durch zwei weitere Angestellte und einen Zeugen verhindert werden, wobei es zu einem Gerangel kam, in dessen Verlauf alle Beteiligte zu Boden gingen. Drei Personen wurden hierbei leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Das entwendete Parfüm konnte bei dem Dieb aufgefunden werden. Er sieht nun einem Verfahren wegen räuberischem Diebstahl entgegen.

