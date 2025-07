PP Ravensburg: Neuer Termin Pedelectraining Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Nach Auffahrunfall davongefahren - Polizei bittet um Hinweise Ein unbekannter Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr nach einem Auffahrunfall in der Meistershofener Straße einfach davongefahren. Eine Chrysler-Lenkerin wollte in den Kreisverkehr am Sportpark einfahren und musste verkehrsbedingt halten. Der hinter ihr fahrende Unbekannte erkannte dies offenbar zu spät und ...

