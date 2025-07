Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Nach Auffahrunfall davongefahren - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr nach einem Auffahrunfall in der Meistershofener Straße einfach davongefahren. Eine Chrysler-Lenkerin wollte in den Kreisverkehr am Sportpark einfahren und musste verkehrsbedingt halten. Der hinter ihr fahrende Unbekannte erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Anstatt der Chrysler-Fahrerin, an deren Pkw mehrere hundert Euro entstand, in die nächste Ausfahrt zu folgen, setzte der Verursacher seine Fahrt einfach fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte der Flüchtige mit einem weißen SUV unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Jungen von Personengruppe angegangen - Polizei ermittelt

Nachdem einem Vorfall am Donnerstagabend im Bereich der Schule in der Fohlenstraße in Ailingen ermittelt die Polizei. Zwei Jungen geben an, gegen 20.15 Uhr auf dem dortigen Feld Basketball gespielt zu haben, als eine größere Personengruppe dazu stieß. Die Minderjährigen seien unvermittelt angegangen und unter Drohungen zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden. Beim Eintreffen der verständigten Polizei suchte die Gruppe zu Fuß, mit Autos und mit Motorrollern fluchtartig das Weite. Die Ermittler schließen eine Vorgeschichte mit möglichen Geldforderungen im bekannten Umfeld nicht aus und gehen konkreten Hinweisen zu den augenscheinlich jugendlichen und heranwachsenden Tatverdächtigen nach.

Überlingen

Gemüsefelder von Vandalen aufgesucht

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte auf zwei Feldern im Bereich Höllwangen offenbar mutwillig gewütet und Sachschaden angerichtet. Sie stahlen Gemüse sowie Samenträger und rissen mehrere Gemüsesorten (Kartoffeln, Gurken usw.) aus dem Boden. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und bittet Personen, die insbesondere zwischen Mitternacht und 6 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Polizei sucht nach Zeugen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung die sich am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in Salem ereignet haben soll, sucht die Polizei Überlingen Zeugen. Zwei Männer, die bei der Polizei vollkommen unterschiedliche Angaben zum Hergang machen, waren offenbar wegen vermeintlicher Geldforderungen aneinandergeraten. Während einer der Männer schildert, dass die Auseinandersetzung vor einem Discounter in der Leopoldstraße stattgefunden haben soll, gibt sein Kontrahent an, dass es in der Bodenseestraße zunächst zu einer Nötigung und schlussendlich zu einem Streit an einem Auto gekommen wäre. Personen, die auf den Streit aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden. Die Beamten erhoffen sich von unabhängigen Zeugen weitere Informationen zum Hergang der Körperverletzung.

