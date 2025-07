POL-PDMY: Überholender gefährdet PKW-Fahrer im Gegenverkehr

Mayen (ots) - Am 29.06.2025 wurde der Polizei Mayen eine Verkehrsunfallflucht in der Koblenzer Straße in Mayen gemeldet. An einem auf Höhe des Anwesens Koblenzer Straße 79 ordnungsgemäß geparkten PKW wurde der linke Außenspiegel sowie der linke vordere Kotflügel beschädigt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Schaden durch einen Fahrradfahrer verursacht worden sei dürfte, der am 28.06.2025 gegen 22.30 ...

