Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verlorener Gegenstand führt zu Unfall

Ein offenbar während der Fahrt verlorener hölzerner Gegenstand, ein Klappstuhl oder Ähnliches, hat am Donnerstagmorgen auf der L 277 zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 28-jährige Pkw-Lenkerin übersah gegen 6.15 Uhr zwischen Sigmaringen und Bingen das auf der Fahrbahn liegende Hindernis und überfuhr es, wobei einer der Reifen beschädigt wurde und der Pkw schließlich abgeschleppt werden musste. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt in dem Sachverhalt und bittet Personen, die Hinweise auf den Verlierer des Gegenstands geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Gammertingen

In Metzgerei eingebrochen

In eine Metzgerei in der Sigmaringer Straße hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und brach hier ein Geldbehältnis auf. Dadurch gelangte er an einen geringen Bargeldbetrag, den er entwendete. Außerdem bediente er sich noch an der Wurstauslage. Der entstandene Sachschaden dürfte den Wert des Diebesguts bei weitem übersteigen. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und bittet unter Tel. 07574/921687 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Ostrach

Diebe machen sich an Pkws zu schaffen

In mindestens zwei Fällen haben Unbekannte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht und dabei jeweils Bargeld gestohlen. Gegen 3 Uhr bemerkte ein Zeuge im Erlenweg zwei Personen an einem geöffneten Pkw. Als er einen von beiden ansprach, entfernten sich die Unbekannten schnellen Schrittes in Richtung Birkenweg bzw. Buchbühlstraße. Einer der Täter wird als etwa 175 bis 180 cm groß und mit hochdeutschem Dialekt und dunklem Teint beschrieben, er trug zur Tatzeit eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Kapuzenpulli und eine schwarze Wollmütze. Zum zweiten Tatverdächtigen liegt keine Personenbeschreibung vor. Aus dem angegangenen Fahrzeug, das den bisherigen Erkenntnissen nach nicht gewaltsam geöffnet wurde, entwendeten die Unbekannten einen geringen Betrag an Münzgeld. Ebenfalls nicht verschlossen dürfte ein Pkw in der Altshauser Straße gewesen sein, aus dem ebenfalls Bargeld in Höhe eines zweistelligen Euro-Betrags gestohlen wurde. Die Besitzerin bemerkte dies am Donnerstagnachmittag und meldete sich bei der Polizei. Ob es sich tatsächlich um dieselben Täter handelte, ist derzeit unklar, aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Tatorte scheint dies jedoch wahrscheinlich. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen der Taten oder Personen, denen im Ortsbereich Verdächtiges aufgefallen ist oder denen möglicherweise ebenfalls Gegenstände aus einem geparkten Fahrzeug entwendet wurden, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Herbertingen

Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt der Polizeiposten Mengen gegen den 74-jährigen Fahrer eines Ferrari und sucht Zeugen. Ihm wird zur Last gelegt, am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Mengen, kurz nach dem Abzweig Mieterkingen, zwei Fahrzeuge überholt zu haben, obwohl Gegenverkehr nahte. Sowohl der Entgegenkommende als auch der 44-jährige Lenker eines der überholten Pkw hätten daraufhin eine Vollbremsung einleiten müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Ferrari-Lenker sei indes weitergefahren und habe dabei weitere Fahrzeuge überholt. Um den genauen Geschehensablauf klären zu können, bitten die Ermittler nun insbesondere den Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise möglicherweise ebenfalls gefährdet worden sein könnten, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

