PP Ravensburg: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Grünkraut (Landkreis Ravensburg) (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine 33 Jahre alte Kleinkraftrad-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 13 Uhr in Gullen erlitten. Die Frau war mit ihrer Kreidler von der Groppacher Straße in Richtung Schlierer Straße unterwegs und missachtete an der Kreuzung mit der Lagerstraße die Vorfahrt eines 36-jährigen Fiat Ducato-Fahrers. Bei der Kollision zog sich die schwangere 33-jährige die schweren Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. Der Kreuzungsbereich an der Unfallstelle wird während der Unfallaufnahme noch bis in die frühen Abendstunden gesperrt sein.

