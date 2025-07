Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Elektrogeräte entwendet

Mehrere akkubetriebene Elektrogeräte hat ein unbekannter Täter von einer Baustelle in der Escher-Wyss-Straße entwendet. Der Unbekannte verschaffte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Lagerraum und stahl daraus die Akkumaschinen im Wert mehrerer tausend Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchsdiebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Horgenzell

Gipfelkreuz beschädigt

Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter ein auf dem Aussichtspunkt einer Anhöhe bei Kappel aufgestelltes Gipfelkreuz beschädigt. Mutmaßlich in der Nacht von Montag auf Dienstag dürfte das Kreuz mittels eines Fahrzeugs und einer Kette gezogen worden sein, sodass das Fundament aus dem Boden herausbrach. Das beschädigte Kreuz ließ der Täter vor Ort zurück. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bad Waldsee

Mit knapp drei Promille hinterm Steuer

Fast drei Promille hat ein Alkoholtest am Mittwoch gegen 20 Uhr bei einem 41-jährigen Autofahrer angezeigt. Zeugen hatten den Mann beobachtet, wie dieser im augenscheinlich alkoholisierten Zustand von einer Tankstelle im Stadtgebiet wegfuhr und daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den Mann wenig später in der Nähe eines Wanderparkplatzes antreffen. Er musst in einer Klinik Blut abgeben. Da er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kommen auf ihn nun Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Bad Waldsee

Telefonbetrüger machen magere Beute

Nicht gelohnt haben dürfte sich ihre Tat für eine Betrügerbande, die am Mittwoch eine Seniorin um ihr Erspartes bringen wollte. Mit der bereits einschlägigen Masche des sogenannten "Schockanrufs" erklärten die Täter der Frau, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Freilassung des vermeintlichen Sohnes sollte die 89-Jährige einen Geldbetrag bezahlen. Die Seniorin, die dem Anrufer zunächst Glauben schenkte, händigte daraufhin einem Abholer eine Tasche mit wertlosen Münzen aus. Erst im Nachhinein erfuhr sie von dem Betrug. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt wegen der Tat und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zu dem Abholer, der etwa 40 Jahre alt, 180 cm groß und schlank gewesen sein soll. In diesem Zusammenhang warnen die Ermittler erneut vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen.

Wangen

Hoher Sachschaden bei Unfall

Glücklicherweise unverletzt sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls geblieben, der sich am Donnerstag kurz nach 1 Uhr im Kreuzungsbereich der Boelckestraße mit der Zeppelinstraße ereignet hat. Ein 18 Jahre alter Hyundai-Fahrer wollte von der Boelckestraße nach links in die Zeppelinstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eine 19-jährigen Peugeot-Lenkers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Wangen

Kundin wirft Kaffeetasse auf Zulieferer

Leichte Verletzungen hat ein Zulieferer am Mittwoch kurz nach 11 Uhr beim Ausliefern von Ware in der Bindstraße erlitten. Der 28-Jährige lieferte ein Großgerät an. Wegen der Entsorgung des Altgeräts kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge die 25 Jahre alte Kundin kurzerhand ihre Tasse mit heißem Kaffee nach dem 28-Jährigen warf. Die Frau muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Kißlegg

Verkehrskontrolle zieht mehrere Anzeigen für Fahrer und Halter nach sich

Eine ganze Liste an Anzeigen kommen auf einen 60-jährigen Lkw-Fahrer, den die Verkehrspolizei am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der A 96 gestoppt hat, und den 26 Jahre alten Halter des Lastwagens zu. Der 60-Jährige war mit dem Lkw-Gespann gewerblich unterwegs. Da der aus dem Ausland kommende Mann lediglich ein Touristen-Visum vorweisen konnte, war ihm die Erwerbstätigkeit und somit auch der Aufenthalt in Deutschland zum Zwecke der Arbeitsaufnahme nicht gestattet. Zudem ist der Mann nicht Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und hatte sein Gespann um knapp 50 Prozent überladen. In dem Lkw war, entgegen der Vorschriften, darüber hinaus kein Kontrollgerät verbaut. Der 60-Jährige musste das Gespann stehen lassen und muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Da auch der Halter seinen Pflichten offenbar nicht nachgekommen war und unter anderem die Fahrt ohne Fahrerlaubnis gestattet hatte, werden auf ihn ebenfalls entsprechende Anzeigen zukommen.

Kißlegg

Tödlicher Arbeitsunfall

Tödliche Verletzungen hat ein 62-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwochvormittag erlitten. Der Arbeiter wurde den bisherigen kriminalpolizeilichen Erkenntnissen zufolge in einem Betrieb in Zaisenhofen beim Umlagern eines Werkstoffs von einer aus größerer Höhe herunterfallenden Holzlatte im Gesicht getroffen. Dadurch ging er zu Boden und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu, denen er trotz notärztlicher Bemühungen und eines Transports mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum später erlag. Der Kriminaldauerdienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

