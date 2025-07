Landkreis Sigmaringen (ots) - Krauchenwies Motorradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt Leichte Verletzungen hat sich ein 26-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagspätnachmittag in der Alten Hauptstraße in Hausen am Andelsbach zugezogen. Gegen 17.30 Uhr wollte ein 64-jähriger Pkw-Lenker von der Fabrikstraße kommend die Hauptstraße geradeaus queren und übersah dabei den in Richtung ...

